Esistono piatti davvero buoni che, con l’aggiunta di una o più salse, elevano ancora di più il loro gusto. Questo perché la salsa non è soltanto un accompagnamento ma, a volte, diventa un vero e proprio ingrediente aggiunto.

Se ci mettiamo a contarle noteremo che sono ormai tantissime, e tantissimi sono i piatti, sia dolci che salati, a cui accompagnarle. In un vecchio articolo abbiamo già visto come preparare una fantastica maionese a base di kiwi, oggi, invece, punteremo i fari su qualcosa di più classico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I secondi piatti di carne o pesce e i dolci diventeranno gustosissimi grazie a queste 3 salse da preparare facilmente a casa sorprendendo tutti. I classici fritti misti, la carne un po’ asciutta o una cheesecake da guarnire sono solo 3 esempi in cui una salsa è fondamentale. Ebbene sì, c’è anche un dolce tra le proposte, perché le salse possono essere anche di frutta.

I secondi piatti di carne o pesce e i dolci diventeranno gustosissimi grazie a queste 3 salse da preparare facilmente a casa sorprendendo tutti

La prima salsa che prepareremo ha un sapore acidulo e leggermente piccante, perfetto per tradizionale bollito delle imminenti feste natalizie.

Senape – Ingredienti:

50 gr di semi di senape scura e 50 gr di quella gialla;

80 gr di aceto di mele e 80 gr di acqua;

30 gr di zucchero di canna grezzo;

4 cucchiai di olio EVO;

sale q.b.

Si parte dalla notte prima, mettendo nell’aceto di mele tutti i semi di senape cosicché si insaporiscano durante il nostro sonno.

L’indomani poniamo in un frullatore i semi di senape e tutti gli altri ingredienti tranne l’olio.

Azioniamo le lame e non appena il composto comincia ad ammorbidirsi aggiungere, a filo, l’olio. Continuiamo a far lavorare l’elettrodomestico finché non raggiungiamo la cremosità desiderata.

Salsa Greca

Fesca e vellutata, perfetta per accompagnare piatti di pesce, verdure e carne.

Tzatziki – Ingredienti:

250 gr di yogurt greco;

1 cetriolo;

1 spicchio d’aglio;

mezzo limone spremuto;

2 cucchiai di olio;

menta;

sale q.b.

Grattugiamo la polpa, privata dei semi e della buccia, del cetriolo e passiamola in un passino così da eliminare la sua acqua.

Aggiungiamo e mescoliamo in una ciotolina yogurt, limone e olio formando un composto omogeneo. Inseriamo ora il cetriolo e l’aglio grattugiato e continuiamo a girare.

Ora, che siamo quasi al termine, tritiamo finemente la menta e tuffiamola nella salsa con un pizzico di sale. Lasciata riposare una giornata in frigorifero il suo sapore sarà ancora più intenso.

Salsa di arance

L’ultima salsa, fatta con un fantastico frutto di stagione, è perfetta come topping per un dolce al cucchiaio o per insaporire la nostra cheesecake.

Coulis di arance – Ingredienti:

2 arance e 50 gr di zucchero semolato.

Spremiamo le arance mature fino a raggiungere la quantità di 150 ml di succo per poi passarlo in un colino per eliminare qualsiasi traccia di semi e polpa.

Mettiamolo adesso in un pentolino insieme allo zucchero e portiamo il tutto a bollore a fiamma media.

Abbassiamo ora la fiamma e togliamo la schiuma che si formerà in superficie. Continuare con questa operazione a fiamma bassa, lasciando sobbollire, fino a che il succo sarà dimezzato e densificato.

Il tutto è quantificabile in una ventina di minuti. Alla fine lasciare raffreddare prima di usarlo come preferiamo.