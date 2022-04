Pur lavandoli periodicamente e con tanta cura può succedere di ritrovare, anche dopo poche ore, i vetri delle finestre sporchi e impiastricciati di polvere e macchie. Un vero incubo per chi si occupa delle faccende domestiche. Con l’arrivo della primavera, le belle giornate e le temperature più stabili permettono una pulizia dei vetri più profonda e duratura. Sarà opportuno, però, scovare i trucchetti migliori per ottenere i risultati più ottimali con il minor dispendio di fatica e perché no, anche di soldi.

In questi casi, i rimedi antichi, quelli tramandati dalle nonne, possono rivelarsi davvero formidabili. In un articolo precedente avevamo parlato, ad esempio, di come avere i vetri della doccia sempre brillanti e senza aloni con questi 2 ingredienti naturali che eliminano il calcare. Tra i prodotti naturali più gettonati per i lavori di casa troviamo il bicarbonato di sodio. Un ingrediente che promette un’azione pulente e sgrassante con un leggero potere abrasivo che non rovina i materiali. Dunque, il bicarbonato è formidabile per pulire facilmente ma attenzione a questi errori clamorosi che rovinano tutto. Tra l’altro, questo prodotto viene utilizzato spesso anche per la pulizia dei vetri. Così come l’ammoniaca o l’alcool, ma non tutti sanno che esistono altri metodi facilissimi, naturali ed efficaci.

Difatti, potremmo avere finalmente vetri brillanti e lucidissimi in soli 5 minuti senza detersivi, alcool o ammoniaca con questi trucchetti furbi che non lasciano aloni

L’aceto bianco è un altro ingrediente che in casa non può mancare, non solo perché è utile in cucina, ma anche perché è un’ottima risorsa nei lavori casalinghi. Le sue proprietà sgrassanti sono favolose per la pulizia di vetri e finestre. Lucida alla perfezione e non lascia aloni. Per questo motivo si consiglia di provare questa miscela. Basterà unire 3 cucchiai di aceto ad un mezzo litro d’acqua. Versare la miscela in un contenitore spray. Dopo aver spolverato velocemente il vetro con un panno asciutto in microfibra, spruzzare la miscela sul vetro. Poi, con un paio di fogli di giornale strofinare velocemente su tutta la superficie. (Si consigliano i fogli di un quotidiano che trattengono di più lo sporco e non lasciano aloni).

Non tutti sanno che anche l’amido di mais è micidiale per lo sporco sui vetri. Basterà aggiungere un po’ di amido di mais alla miscela creata in precedenza con acqua e aceto. Versare in un contenitore spray e spruzzare sui vetri. Poi, con una spugnetta e movimenti circolari strofinare velocemente sullo sporco ostinato. Poi, risciacquare i vetri con un panno inumidito infine asciugare sempre energicamente con un foglio di giornale. I risultati sono garantiti e potremmo avere finalmente vetri brillanti e lucidissimi in soli 5 minuti.

Lettura consigliata