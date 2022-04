Tutte vorremo avere un fisico da modella e senza nessun difetto. Purtroppo questo non è sempre possibile, perché il fisico di ognuna di noi ha caratteristiche diverse.

Per apparire più magre e alte con pochi e semplici trucchi possiamo vestirci camuffando le nostre imperfezioni. Non è sempre facile sapersi vestire in base al proprio fisico valorizzando i pregi e nascondendo i difetti ma per sentirsi a proprio agio, in poco tempo basta seguire questi semplici consigli.

I capi a vita alta

Il primo consiglio è di eliminare dal guardaroba capi a vita bassa, che accorciano la silhouette.

Se si è un po’ rotondette e non tanto alte, la regola da seguire è di indossare capi a vita alta. Questo tipo di abbigliamento ci fa apparire, magre e slanciate. Se indossiamo un pantalone o una gonna a vita alta ricordare di abbinare un top o una t-shirt corti, così da ingannare ulteriormente l’occhio. Per completare questo tipo di abbigliamento indossare una giacca, la cui lunghezza arrivi a coprire i fianchi.

Con pochi e semplici trucchi possiamo vestirci e apparire in un attimo più magre e alte. L’importanza delle scarpe a punta

Chi l’ha detto che per sembrare più alte si debba per forza soffrire e calzare i fastidiosissimi tacchi? Queste calzature sono adatte per recarsi ad una cena tra amici o per una serata importante, ma farlo tutti i giorni è praticamente impossibile. Ci ritroveremo sempre con dei piedi gonfi ed indolenziti.

L’ideale sarebbe indossare un paio di flat shoes a punta, che assottigliano il piede e stanno bene con qualsiasi tipo di abbigliamento.

Le giuste fantasie

I “motivi giusti” che ci faranno apparire con qualche chilo in meno vanno dalle righe verticali, ai motivi animalier su fondo scuro.

Optare per un completo camicia e pantaloni in satin con righe verticali, oppure pantalone e giacca lunga con motivo a manto animale, fondo scuro e zebrato o pitonato e noir o grigio scuro.

Le tinte unite

Per assicurarsi un effetto ottico dimagrante, meglio avere nel guardaroba completi a tinta rigorosamente unita e scura. La tinta unita dona verticalità e ci fa apparire alte e slanciate. Per quanto riguarda le tinte, optare non solo per il nero, ma anche su tonalità come il rosso, il rosa e il verde.

