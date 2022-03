Come rendere bianchissima la vasca da bagno ingiallita senza candeggina ma con questi 2 rimedi naturali che eliminano anche il calcare

Una vasca bianchissima e lucente conferisce all’intera stanza da bagno un aspetto più fresco e pulito. Ovviamente, con l’usura naturale e il tempo che passa ogni vasca tenderà ad ingiallirsi. Potrebbe diventare più opaca e macchiata dal calcare.

La manutenzione dei sanitari non è sempre un gioco da ragazzi. Soprattutto se, oltre ad igienizzarli, si vuole anche eliminare il calcare e lucidare i materiali in modo ottimale. Nella maggior parte dei casi, quindi, serve tempo e olio di gomito.

Per risolvere il problema ci si avvale spesso di prodotti chimici specifici. Tuttavia, bisogna stare attenti agli ingredienti. Prima di utilizzare un determinato prodotto sarà necessario capire se e come usarlo sui sanitari per evitare eventuali danni allo smalto.

Per far tornare a brillare i sanitari possiamo anche avvalerci di prodotti naturali. Rimedi economici che usavano le nostre nonne e con i quali possiamo ottenere risultati davvero soddisfacenti.

Dei trucchetti naturali per eliminare calcare e incrostazioni più ostinate ne abbiamo parlato più volte. Sicuramente, un rimedio che ha spopolato è quello proposto in quest’articolo precedente.

Dire addio al calcare del WC può trasformarsi in una vera impresa. A tal proposito, ecco un rimedio davvero efficace che non tutti conoscono.

Quest’oggi, invece, cercheremo di capire come rendere bianchissima la vasca da bagno ingiallita in poche mosse e 2 ingredienti naturali. Prima, però, ci soffermeremo sulle cause che provocano l’ingiallimento.

Opacità e calcare

Non tutti sanno che ad opacizzare lo smalto della vasca potrebbero essere, oltre al calcare, anche detergenti troppo aggressivi e addirittura spugne o strofinacci non adeguati.

Dunque, sempre meglio scegliere detergenti più delicati, seppur molto spesso più costosi di altri prodotti per il bagno.

Esistono, poi, alcune soluzioni efficaci, ma naturali e a costo molto più ridotto.

Dunque, ecco come rendere bianchissima la vasca da bagno ingiallita senza candeggina ma con questi 2 rimedi naturali che eliminano anche il calcare

Perché non creare un detergente fai da te a base di bicarbonato? Un ingrediente utilizzatissimo nelle faccende domestiche, anche perché combatte i cattivi odori e le incrostazioni di calcare.

In una bacinella, mescolare due bicchieri di bicarbonato e poca acqua. Mescolare fino ad ottenere una pasta cremosa. Poi, immergere una spugna morbida e cominciare a sfregare in modo delicato su tutta la vasca. Pian piano la vasca tornerà lucida e splendente. Sciacquare velocemente e asciugare con un panno pulito.

Oltre al bicarbonato, anche l’aceto bianco è un ottimo alleato. Mescolare l’aceto con un po’ d’acqua. Versare la miscela in un contenitore spray e vaporizzare sulla vasca. Lasciare agire per 10 minuti e poi strofinare con una spugna morbida. Sciacquare con acqua calda e poi asciugare.

Lettura consigliata