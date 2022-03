Avere un box doccia con dei vetri trasparenti lo farà sembrare otticamente più grande. Un buon gioco di luci che crea l’illusione di ingrandire anche il bagno più piccolo. Dall’altro lato, però, c’è il rovescio della medaglia: i vetri devono essere sempre puliti. Ogni macchia di sporco o calcare distruggerà l’immagine dell’intero bagno.

Il segreto è puntare sempre su una stanza da bagno brillante, lucida e profumata.

A tal proposito, avevamo suggerito 3 piccoli stratagemmi.

Innanzitutto, la pulizia del WC non va mai trascurata. Dunque, ecco i rimedi più facili e veloci per crostare il fondo nero del WC, causato dal calcare.

La rubinetteria, poi, non può apparire spenta e piena di macchie. Quindi, bisognerà correre ai ripari e questi trucchetti sono formidabili per ottenere risultati soddisfacenti in breve tempo.

Infine, ecco anche 3 piante, perfette per arredare qualsiasi bagno, che assorbono l’umidità e aiutano a regolare la temperatura.

Per completare l’opera ed avere finalmente vetri della doccia sempre brillanti e senza aloni basterà sfruttare alcuni ingredienti che abbiamo già in casa. Stiamo parlando dell’aceto bianco e del bicarbonato di sodio. Due sostanze molto apprezzate nelle pulizie domestiche. Prima di creare una miscela anti-calcare favolosa, bisognerà ricordarsi qualche piccola regola quotidiana:

asciugare i vetri dopo ogni uso;

per facilitare l’operazione si potrebbe optare per una spazzola tergi vetro da tenere in bagno e utilizzare all’occorrenza.

Poi, si provvederà, una volta a settimana, a pulire in modo più approfondito con la miscela che prepareremo di seguito.

Quando, potremmo avere finalmente vetri della doccia sempre brillanti e senza aloni con questi 2 ingredienti naturali che eliminano il calcare

Preparare il nostro anti-calcare fai da te è davvero semplice, ecologico ed economico.

Basterà inserire in una ciotola un po’ di aceto bianco e mescolarlo con un po’ di bicarbonato. Spalmare la crema ottenuta sul vetro e poi strofinare con una spugnetta con movimenti dolci e circolari.

A questo punto, lasciamo agire il composto per circa 15 minuti. I due ingredienti scioglieranno il calcare in pochi minuti. Poi, bisognerà risciacquare e asciugare con un panno. Per un risultato ancora più splendente, si consiglia di passare dell’alcool e pulirlo con un foglio di giornale. Oppure, prendere un panno e inumidirlo con dell’alcool. Poi, asciugare con un altro panno in microfibra asciutto. I vetri della doccia risulteranno puliti e brillanti in quattro e quattr’otto.