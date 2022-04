Ha un profumo inconfondibile ed è ricco di sostanze benefiche per l’organismo. Il rosmarino fa parte delle erbe aromatiche più amate di sempre. Ed è per questo motivo che cresce continuamente il numero di persone che decidono di coltivarlo sul balconcino o nel proprio giardino. D’altronde, le erbe aromatiche sono una vera ricchezza in cucina. Basta una fogliolina di basilico fresco, ad esempio, a rendere speciale anche il più semplice piatto di pasta asciutta. Per questo motivo, in un articolo precedente avevamo parlato del segreto mantenere in salute in basilico e farlo crescere meglio.

Così come il basilico, anche il rosmarino regala più aroma e sapore ai piatti. Perfetto su tantissime pietanze, questa spezia naturale ha reso speciali anche queste morbidissime focaccelle in padella pronte in 5 minuti. Una ricetta da provare perché è facilissima e ha spopolato sui social.

Insomma, il rosmarino è un prezioso alleato che non può mancare in casa. Ed è per questo che averne una piantina sul davanzale della finestra della cucina è un vantaggio da non sottovalutare. Oltretutto, coltivarlo è davvero semplicissimo, soprattutto se si conosce qualche trucchetto furbo che magari non tutti conoscono.

Ad esempio, per avere sempre il rosmarino fresco e profumatissimo sul balcone o in giardino basta questo trucchetto facilissimo ma non tutti lo sanno

Per avere in casa una bella piantina di rosmarino non serve necessariamente acquistarla nel negozio. Difatti, possiamo moltiplicare il rosmarino grazie ad un suo solo rametto, ma non tutti lo sanno.

Ecco, dunque, un trucchetto geniale da mettere in pratica proprio in questi giorni. Difatti, secondo gli esperti, la primavera sembrerebbe il momento migliore per ricavare nuovo rosmarino. Il clima risulta più mite e la pianta risulta più resistente.

Quindi, per avere sempre il rosmarino fresco e profumatissimo sul balcone o in giardino basterà moltiplicarlo in questo modo.

Scegliere un rametto lungo circa 20 cm. Con delle cesoie pulite e ben sterilizzate recidere il rametto. Passare sulla base del rametto un po’ di cannella. Questo ingrediente promette di facilitare la crescita di nuove radici. Poi, rimuovere tutte le foglioline dalla base del rametto perché sarà proprio la base ad essere messa in acqua. Lasciare in un luogo soleggiato ma non esposto direttamente alla luce solare. Ogni 3-4 giorni cambiare l’acqua e attendere la nascita di nuove radici. In alternativa, piantare il rametto in un vaso con del terriccio morbido e piuttosto drenato. Dopo 2-3 settimana si vedranno spuntare le prime radici. Dopo un mesetto la piantina sarà pronta per essere piantata in vaso o nel giardino.

Consigli di coltivazione

Si consiglia di preferire un terriccio universale ma misto a sabbia. In questo modo sarà garantito un buon drenaggio. Il terriccio deve essere sempre morbido e leggermente umido ma mai bagnato. Attenzione, poi, alle innaffiature. Meglio evitare di bagnare foglie e rami. Ci vorrà un po’ di pazienza ma dopo un mesetto potremmo già sfoggiare la nostra nuova pianta di rosmarino sul nostro balcone di casa.

