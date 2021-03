Indiscutibilmente famoso in tutto il mondo, lo zucchero bianco è utilizzatissimo in cucina. Dal caffè ai dolci, dalle bevande alle torte, questa sostanza che tanto piace al palato subisce un processo di raffinazione fino a diventare di colore bianco.

Considerato responsabile di diversi problemi di salute tra cui obesità e diabete, lo zucchero da tavola viene sempre più spesso additato come alimento da limitare.

Quasi la totalità dei nutrizionisti infatti, ne consiglia un uso ridotto, anzi ridottissimo.

Di conseguenza, la ricerca di metodi più sani ed efficaci, per sostituire lo zucchero nella dieta quotidiana, è aumentata vertiginosamente.

A tal proposito, potrebbe aiutare l’articolo “Sostituire lo zucchero ora è più facile grazie a questo ingrediente naturale ed economico”, consultabile cliccando qui.

Dunque, sostituire lo zucchero raffinato è una priorità che sta coinvolgendo una buona fetta della popolazione che vuole vivere sano.

In commercio ci sono tante alternative, in polvere, liquide e in granelli. Tuttavia, non sempre la sostituzione è degna del risultato sperato. Inoltre, bisogna sempre capire le dosi giuste ed adatte per una sostituzione perfetta.

Ed ecco che questa informazione renderà più facile il procedimento e non farà mai rimpiangere il dolcissimo ingrediente raffinato.

Finalmente un metodo chiaro e veloce per sostituire lo zucchero ed avere sempre risultati eccezionali

Lo zucchero ha delle ottime alternative: dalla stevia, al miele, dalla melassa all’agave. La lista degli ingredienti è lunga ma ciò che conta, oltre agli alimenti, sono anche le quantità utilizzate.

Dunque, con questo schema non si può sbagliare.

Per sostituire lo zucchero è opportuno sapere che 100 g di zucchero corrispondono a:

a) 100 g di zucchero di canna;

b) 80 g di fruttosio;

c) 80 g di miele;

d) 80 g di melassa.

Quanto si usa il miele o la melassa nella preparazione di dolci, sarà necessario diminuire del 15% le dosi degli ingredienti liquidi.

e) 75 g di sciroppo d’acero;

f) 75 g di agave;

Quando si usa lo sciroppo d’acero o l’agave nelle ricette sarà opportuno diminiuire i liquidi del 30%;

g) 40 g di stevia;

h) 150 g di malto.

