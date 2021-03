Nella conferenza stampa del 25 marzo c’è stata la presentazione ufficiale del programma “Ricominciamo dal Sud”. Si tratta di un piano di assunzioni di 2.800 tecnici nelle amministrazioni del Meridione. Ben presto arriveranno infatti i soldi del Recovery Plan e servono risorse “high skills” che aiutino la macchina statale a implementare i progetti. Entriamo nel dettaglio di questa valanga assunzioni nella Pubblica Amministrazione al Sud entro luglio, ecco i dettagli.

Bando di concorso a tempo determinato

A Palazzo Vidoni il Ministro della PA, Renato Brunetta, e il Ministro per il Sud, Mara Carfagna, hanno illustrato procedure e cronoprogramma del reclutamento. Si tratterà di assunzione a tempo determinato (massimo 36 mesi) di unità di personale non dirigenziale. Il bando di concorso dovrebbe uscire entro l’1-2 aprile, in pratica tra pochissimi giorni.

Tra le novità della procedura concorsuale c’è sicuramente il fatto che si svolgerà in modalità online. Nel complesso dovrebbe quindi risultare più semplice e snella rispetto alle vecchie forme concorsuali. Ci sarà una prima fase di valutazione dei titoli, con relativa attribuzione di punteggio.

Il secondo step verterà su una prova scritta digitale a risposta multipla, prova alla quale accederanno solo 8.400 candidati. Seguirà la pubblicazione della graduatoria e l’assunzione già a luglio 2021.

Come partecipare alla valanga assunzioni nella Pubblica Amministrazione al Sud entro luglio, ecco i dettagli

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del concorso sarà possibile presentare domanda di partecipazione al concorso. Manco a dirlo, la modalità di inoltro sarà integralmente digitale, accreditandosi tramite SPID ed utilizzando la piattaforma “Step One 2019”.

In una prima scheda andranno inseriti tutti i dati che attestano il possesso dei requisiti chiesti per la partecipazione al concorso. Che, ripetiamo, sarà pubblicato entro a giorni sulla Gazzetta Ufficiale.

In una seconda scheda andranno inseriti i titoli posseduti in base a quanto chiesto dal concorso. Poi, in base al punteggio totale attribuito ai titoli, che si sommerà al voto della prova scritta, il sistema darà vita a 5 graduatorie, una per ciascun profilo concorsuale.

Il totale degli ammessi alla prova scritta digitale, una batteria di 40 domande a risposta multipla a cui rispondere in 60 minuti. sarà pari a 8.400 candidati. Per il superamento della prova occorre un punteggio di 21/30 su un massimo di 30 punti.

I profili professionali messia bando

Infine vediamo quali sono i profili professionali che saranno reclutati nel corso del prossimo bando. Si tratta di:

a) tecnici ingegneristici;

b) esperti gestione, rendicontazione e controllo;

c) progettisti, animatori territoriali, innovazione sociale;

d) amministrativi giuridici;

e) esperti process data analyst.

Per l’accesso a tutti i profili (ai sensi dell’art. 247, comma 8, D.L. 34/2020) sono ammesse tutte le lauree. Ovviamente saranno valorizzate le esperienze specifiche dei candidati nei profili professionali che dovranno essere ricoperti. Ormai ci siamo: countdown in attesa della pubblicazione del bando nei prossimi, imminenti giorni.

Abbiamo dunque illustrato la valanga assunzioni nella Pubblica Amministrazione al Sud entro luglio ecco i dettagli. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo quale percorso scolastico garantisce lavoro, successo e carriera.