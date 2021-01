Sostituire lo zucchero ora è più facile grazie a questo ingrediente naturale ed economico

Secondo l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la dose giornaliera consigliata è 25 g di zucchero al giorno, pari a 5 cucchiaini, più o meno.

Una regola che tutto sommato potrebbe essere rispettata, considerando che 5 cucchiaini non sono pochissimi.

Tuttavia, in quella quantità giornaliera, secondo gli esperti, dovrebbero essere considerati anche gli zuccheri presenti nelle bevande, negli snack, nei dolcetti e persino nelle conserve di pomodoro.

Dunque, il conteggio non è poi così semplice come sembra. Per eliminare il problema dalla radice e ridurre drasticamente lo zucchero, esistono diverse strategie. Tra i sostituti più famosi abbiamo il miele e la stevia, sostanze dolcificanti di natura e molto meno caloriche dello zucchero raffinato.

Se si vuole diminuire la quantità di zucchero nella propria dieta, è sconsigliato usare lo zucchero di canna. Infatti, tale sostanza altro non è che una variate dello zucchero raffinato caramellato. Consentito, invece, lo zucchero di canna grezzo.

Altro sostituto molto utile ma ancora poco apprezzato rispetto alle soluzioni più classiche è lo sciroppo di riso.

Lo sciroppo di riso, proprietà

Lo sciroppo di riso è ottimo per sostituire lo zucchero. Inoltre, questo dolcificante naturale, estratto dal riso integrale, è ricco di minerali, presenta poche calorie ed è decisamente adatto per tutte le ricette senza glutine.

Esso è un prodotto ricavato dall’amido di riso che si trasforma in zuccheri semplici grazie all’aggiunta di enzimi purificati.

Altra cosa, invece, è il malto di riso formato anche con l’aggiunta di orzo germogliato che contiene glutine.

Gli esperti sottolineano che l’indice glicemico dello sciroppo di riso è pari a quello dello zucchero ma a differenza di quest’ultimo contiene meno fruttosio e meno calorie. Sono state calcolate, infatti, circa 240 calorie per 100 g di prodotto. Tuttavia, come succede per molti alimenti, anche lo sciroppo di riso deve essere utilizzato con moderazione. Rappresenta comunque una categoria zuccherina.

Sostituire lo zucchero ora è più facile grazie a questo ingrediente naturale ed economico

Reperibile online e nei negozi biologici, lo sciroppo di riso è anche economico. Generalmente venduto in vasetti di vetro, una volta comprato lo sciroppo rappresenta un buon investimento e un valido amico per la dieta. Provare per credere!

