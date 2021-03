Con l’arrivo della stagione calda anche i pasti si fanno più leggeri. Le insalate, come ben si sa, sono le vere protagoniste di primavera ed estate.

La ricetta proposta in questo articolo avrà degli ingredienti principali leggeri e gustosi: salmone e asparagi.

L’insalata salmone e asparagi è una ricetta facilissima da preparare, un piatto unico capace di racchiudere in sé gusto e leggerezza.

Perfetto per una cena o un pranzo leggero e veloce ma ricco di sapore il salmone è sempre un’ottima soluzione per dare vita a ricette sane e leggere. Accompagnato dalle verdure si trasforma in un piatto davvero sfizioso.

Oltre ad essere molto apprezzato per via delle sue proprietà benefiche dal momento che è ricco di grassi omega 3, i cosiddetti grassi buoni. Pochi ingredienti per un piatto sano e leggero perfetto per la stagione calda.

Ingredienti

Ingredienti per quattro persone:

a) 500 grammi di salmone;

b) 400 grammi di asparagi;

c) 200 grammi di valeriana;

d) 100 grammi di insalata;

e) olio evo, quanto basta;

f) noci, quanto basta;

g) sale, quanto basta;

h) pepe nero, quanto basta;

i) vino bianco, quanto basta.

Preparazione

Prima di iniziare la preparazione di questa insalata sarà necessario pulire il salmone e metterlo a marinare. Rimuovere la lisca centrale, pelle e lische fino ad ottenerne la polpa. Successivamente, tagliare il salmone a cubetti e raggrupparne i pezzi in una ciotola. Il tutto andrà insaporito con sale e pepe, aggiungere del vino bianco e lasciare marinare per circa un’ora.

Il passaggio successivo richiede di prendere gli asparagi, pulirli sotto l’acqua corrente e rimuoverne la parte legnosa. In seguito, gettarli in acqua bollente e salata per una decina di minuti.

Prendere gli asparagi e trasferirli in acqua fredda, questo fermerà la cottura.

A questo punto sarà necessario tornare al salmone che, nel frattempo, si sarà marinato. Prenderlo e sgocciolarlo prima di farlo saltare per un paio di minuti in un tegame antiaderente con dell’olio evo.

Lavare e asciugare l’insalata e la valeriana eliminandone, poi, le foglie esterne e rovinate. Disporre l’insalata e la valeriana in un piatto di portata, aggiungere il salmone, le noci e gli asparagi.

Condire l’insalata poco prima di servirla.

Ecco i pochi ingredienti per un piatto sano e leggero perfetto per la stagione calda.

