Abbiamo visto come potremmo avere fegato e reni puliti e sani con 1 erba aromatica sconosciuta e 2 tisane ideali. Autunno e inverno sono le stagioni perfette per godersi una tisana fumante davanti alla tv e prima di andare a letto. L’occasione spesso per assumere anche delle vitamine e dei nutrienti importanti per il nostro organismo. Ma assumere una tisana dopo cena potrebbe essere anche l’aiuto che cerchiamo per favorire il sonno. Finalmente trovata la tisana salutare alleata del cuore che ci donerebbe sonni tranquilli. Non parleremo né della camomilla e nemmeno della melissa.

La saggezza degli antichi monaci

Rimaniamo sempre colpiti dalla saggezza dei monaci. Di qualsiasi regione essi siano, riescono sempre a fare breccia nella nostra mente con la loro filosofia. Ma rimanendo all’aspetto pratico, spesso i monaci erano famosi anche per le loro produzioni interne. Ancora oggi producono molti liquori alle erbe e ci sarebbe un loro detto rimasto famoso: “possiamo dormire anche senza berla, ma se utilizziamo una tisana lo faremo ancora meglio”.

Sia leggenda o verità, sta di fatto che anche a livello psicologico assumere una tisana serale ci concilia col relax e allontana lo stress.

Finalmente trovata la tisana salutare alleata del cuore che ci donerebbe sonni tranquilli

Sappiamo che ci sono erbe e piante naturali particolarmente consigliate dalla scienza e dalla farmacia come potenziale aiuto per dormire meglio. Dalla camomilla alla passiflora, dalla melissa al biancospino. Oggi, però ne vedremo una veramente poco conosciuta e che, stando alle ricerche scientifiche, conterrebbe anche degli importanti antiossidanti.

Si chiama valeriana la nostra pianta che agirebbe direttamente sulla nostra adrenalina, ossia l’ormone dell’attenzione, della concentrazione e dell’eccitazione. Come riportato dallo studio internazionale allegato, questa erba avrebbe delle virtù benefiche sul nostro sonno. Agendo sulla qualità di quest’ultimo e sulla sua lunghezza. I medici ne suggerirebbero un eventuale utilizzo o assieme al luppolo o, comunque ad altre erbe benefiche, come potrebbero essere appunto la passiflora e il biancospino. Ricordiamo però sempre di rivolgerci al nostro medico o al farmacista di fiducia prima di assumere spontaneamente anche delle semplici tisane.

Consigliata anche nei cambi di stagione

Agendo teoricamente sul nostro sistema nervoso, la valeriana potrebbe essere indicata anche nei cambi di stagione. Non solo in quello classico dall’inverno alla primavera, ma anche in questo periodo. Dopo aver lasciato infatti una lunga estate calda, il nostro organismo potrebbe essere particolarmente irritabile. Cosa che potrebbe sfociare proprio anche nell’insonnia. Ecco perché potremmo proprio chiedere agli specialisti che ci seguono se potrebbe essere il caso di assumere una tazza di valeriana in formato tisana alla sera.

