Se potessimo definire fegato e reni nell’organigramma del nostro organismo sarebbero senza dubbio due importanti manutentori. Come spesso accade quando vediamo una grande azienda da fuori, ne elogiamo i manager e i dirigenti. Ma dietro di loro ci sono dei professionisti altrettanto validi e silenziosi che fanno andare avanti la macchina. Un po’ così come accade alle nostre preziosissime madri e compagne che svolgono il ruolo di “casalinghe” e sono il vero e proprio cuore pulsante della casa. Così è per fegato e reni che dobbiamo assolutamente curare per evitare l’insorgere delle malattie. Ecco allora fegato e reni puliti e sani con 1 erba aromatica sconosciuta e 2 tisane ideali.

Forse l’alleato più potente

Probabilmente l’alleato più potente del nostro fegato più che un’erba aromatica è una spezia: la curcuma. Questa vera e propria ricchezza, conosciuta per le sue virtù benefiche da secoli, vanta importantissime proprietà depurative. Sia come radice che già pronta in polvere è uno degli antinfiammatori più efficaci in circolazione. La scienza le riconosce ufficialmente i meriti di eliminare le tossine dal fegato e mantenere pulito e integro tutto il nostro organismo.

Fegato e reni puliti e sani con 1 erba aromatica sconosciuta e 2 tisane ideali

Se la curcuma è abbastanza conosciuta, c’è una pianta curativa che invece pochi conoscono: il boldo. La sua tisana, ma anche la tintura madre sono dei rimedi molto efficaci per chi ha problemi digestivi e gastrointestinali. Ma la tisana con il boldo è particolarmente indicata anche per le intossicazioni biliari. Acquistabile in erboristeria, farmacia e sul web.

Pulisce i reni e contrasta il colesterolo

Chiudiamo la nostra rassegna di rimedi naturali per fegato e reni con una delle piante ritenute più benefiche in assoluto: la betulla. Particolare significativo è che la scienza medica utilizza di questa pianta praticamente tutto, persino la corteccia. Se abbiamo intenzione di purificare fegato e reni in maniera naturale, allora prepariamo una maxi-tisana alla betulla da bere durante la giornata. Eliminando le tossine dal nostro organismo attenzione che la betulla combatte anche efficacemente il colesterolo cattivo del nostro sangue.

