Contro il freddo di questi giorni non c’è niente di meglio di un caldo e soffice maglione che ci tiene al riparo. È l’indumento perfetto per questa stagione e di certo ci farà compagnia anche per i prossimi mesi.

Ora che la festa più importante dell’anno si avvicina, poi, è il momento di pensare anche a vestirsi con qualcosa che la ricordi. Per fortuna, c’è proprio un capo che va di moda in questo momento e che può rivelarsi il regalo perfetto per il Natale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È un maglione grazioso e dalle tonalità vivaci che darà un pizzico di allegria a noi e chi ci sta intorno. Non avremo particolari problemi di abbinamento, perché si intona praticamente con tutto. Scopriamolo nelle prossime righe.

Finalmente tornano questi maglioni morbidi e colorati che ricordano il Natale e stanno bene con tutto

Durante il gelido inverno non importa quanto si è trendy in giro per le strade. È necessario indossare abiti che ci coprano adeguatamente e non ci facciamo patire i rigori del freddo. Per questo motivo torna di moda un cappotto caldo e avvolgente perfetto per affrontare il prossimo inverno.

Ma chi ama indossare qualcosa di caldo e che lo faccia sentire a casa in ogni momento, non può rinunciare a un bellissimo maglione jacquard. Coi suoi intrecci e motivi tutti diversi darà una svolta al nostro look, impreziosendolo.

Di maglioni jacquard ce ne sono veramente tanti e tutti diversi. Le fantasie di colore che li compongono ci permetteranno di dare il benvenuto all’inverno nel migliore dei modi. Vediamo allora come abbinarli per risaltare la nostra figura in ogni situazione.

Gonna o pantaloni il risultato non cambia

Finalmente tornano questi maglioni morbidi e colorati che ricordano il Natale e stanno bene con tutto. Il tessuto jacquard non tradisce mai e ci sentiremo sempre a nostro agio.

Consigliamo soprattutto di provarlo sopra a una maglia di jersey o una camicetta maschile. Per il resto, abbiamo praticamente l’imbarazzo della scelta.

Che scegliamo un paio di jeans classici o dei pantaloni patchwork, il maglione jacquard non deluderà le nostre aspettative. Ottimo anche l’abbinamento con la gonna. In questo caso preferiamo un modello a telo con le cuciture in vista.

Insomma, il maglione jacquard è un tripudio di colorazioni che renderà unico il nostro Natale e tutto l’inverno. Invece, se amiamo l’uniformità ricordiamo che per vestiti e accessori sfarzosi è solo 1 il colore di moda questo inverno.