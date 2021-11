Secondo antiche leggende popolari, i ragni porterebbero molta fortuna. Trovarne uno in casa significherebbe l’arrivo imminente di un guadagno, se invece sono più di uno o qualcuno di essi dovesse caderci sulla testa al nostro passaggio porterebbe addirittura ad una cospicua ricchezza.

Non tutti però apprezzano questo animaletto, alcuni anzi ne hanno proprio il terrore. Convivere con i ragni non è certo cosa semplice e piacevole. Sanno essere a dir poco invadenti ed infestano gli angoli di casa con le loro ragnatele in men che non si dica. Per questo motivo si tende a scacciarli e c’è perfino chi li uccide pur di liberarsi della loro presenza e delle loro case.

Quest’ultima pratica però sarebbe opportuno bandirla definitivamente e salvaguardare invece questo piccolo aracnide. Grazie al suo operato, infatti, è in grado di tenere sotto controllo le popolazioni di alcuni insetti nocivi e molesti come mosche, zanzare e parassiti, ed essere così parte fondamentale per l’ecosistema. Fortunatamente tutto questo è possibile. Pochi lo sanno, ma per allontanare i ragni dalle nostre case possiamo usare questo sorprendente rimedio naturale ed economico.

Grazia a questo inaspettato ingrediente è possibile evitare prodotti chimici dannosi per i ragni, per la salute delle persone e dell’ambiente. Allo stesso modo si può fare a meno di armarsi di scacciamosche o scope.

Certe fragranze gradevoli ed intense che spesso si utilizzano per profumare la casa, fungono da repellenti per i ragni. Essi infatti detestano alcuni odori e nel caso si trovino in ambienti contaminati da tali sostanze, tendono a dileguarsi e a non fare più ritorno.

Un prodotto naturale che per le sue caratteristiche è in grado di allontanare i ragni una volta per tutte è l’olio di Neem. Si tratta di un olio vegetale ottenuto dalla spremitura dei semi di Aradirachta Indica, una pianta antichissima nativa dell’India e del Sud-est Asiatico, e da secoli ormai è utilizzato come fertilizzante ed insetticida.

Per allontanare i ragni, quindi, è necessario preparare una miscela di acqua tiepida, alcune gocce di olio di Neem e un paio invece di sapone per i piatti. Una volta pronta la soluzione, inserirla in un flacone spray ed irrorare le zone in cui i ragni si soffermano più frequentemente come gli angoli di casa, le zone buie e quelle maggiormente nascoste.

In men che non si dica questi piccoli animaletti cercheranno volentieri altrove un posto dove tessere nuove ragnatele.

Altri consigli

Una volta scacciati i ragni indesiderati, con una scopa è consigliabile pulire eventuali ragnatele e uova.

Di tanto in tanto poi, anche se non vi sono ragni nei paraggi, per prevenirne la comparsa è utile spruzzare un po’ della soluzione a base di olio di Neem nei punti in cui è più probabile che si posizionino.

Approfondimento

