Finalmente svelato perché un cane adulto si mette con la pancia in su inaspettatamente e le coccole non c’entrano

Quante volte al giorno facciamo le coccole al nostro Fido? In effetti, il momento delle coccole è quello preferito del nostro amico a quattro zampe. Il cane ha bisogno di sentirsi amato e ce lo fa capire attraverso diversi atteggiamenti.

Per esempio, si mette spesso con la pancia in su. Questa posizione, però, può avere diverse interpretazioni. Innanzitutto, la pancia è uno dei punti preferiti di Fido. Infatti, è come se rappresentasse un ricordo della sua vita da cucciolo. È la parte del corpo del “legame” con la sua mamma.

Le cagnette, dopo aver partorito, si prendono cura dei propri cuccioli, non solo attraverso l’allattamento, ma anche attraverso la pulizia, soprattutto della pancia. Di conseguenza, la pancia rivolta verso l’alto evoca questo particolare ricordo dolcissimo.

Da questo, è stato finalmente svelato perché un cane adulto si mostri vulnerabile agli occhi dei padroni. Fido deve necessariamente avere un punto di riferimento, che individua nel “capobranco”. Il legame con il passato per un cane è, infatti, molto importante. Se prima percepiva questa figura nella mamma, adesso la intravede nel padrone.

Il passato è sempre presente

Pensiamo che l’interpretazione sul linguaggio corporeo dei cani sia semplice. Per esempio, interpretiamo la pancia in su come la voglia di coccole. Questa è, sicuramente, una buona interpretazione, ma non è l’unica. Infatti, questo atteggiamento può essere inteso come la totale fiducia verso i confronti del padrone.

Il suo antenato lupo, per esprimere la fiducia nel capobranco, usava lo stesso atteggiamento. Inoltre, inclinava la testa in modo tale da rendere il collo maggiormente visibile. Come sappiamo, il collo rappresenta la parte del corpo più delicata. Basta anche un solo morso per ferire gravemente.

Il cane, in pratica, mostra lo stesso atteggiamento del lupo, inclinando la testa. Inoltre, il suo sguardo fisso e penetrante sarà rivolto verso di noi. Questo gesto è quello che Fido usa quando vuole dimostrare che ci vuole bene.

Finalmente svelato perché un cane adulto si mette con la pancia in su inaspettatamente e le coccole non c’entrano

Ma ancora non è finita. Anche il fatto di mostrare un’altra parte delicata, come le parti intime, dovrebbe farci capire la sua totale remissività. Come possiamo notare, la pancia in su ha tanti significati. Per esempio, quando lo rimproveriamo per una marachella, spesso si sdraia per terra, per poi voltarsi con la pancia. Questo atteggiamento può essere interpretato come una richiesta di scuse, nonché come una richiesta di non fargli del male, perché si fida di noi.

Insomma, c’è un mondo tutto da scoprire che si cela dietro ogni piccolo gesto del nostro amato Fido. Basta solo captare quella particolarità in più per accorgersi che il cane è, davvero, il migliore amico dell’uomo.

Lettura consigliata

Sono queste le razze di cane più ubbidienti e tranquille che vivono più a lungo perfette per fare compagnia anche agli anziani