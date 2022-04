Finalmente svelato perché i cani rubano ciabatte e vestiti ma anche altri oggetti in casa e il motivo è sorprendente

Da sempre sosteniamo che il cane sia il vero migliore amico dell’uomo. Lui ci sceglie ogni giorno e così sarà per sempre. Il suo affetto nei nostri confronti è incommensurabile. E questo è percepibile dai piccoli gesti quotidiani. Oltre ai bacetti e alla classica posizione con la pancia rivolta verso l’alto, dimostra che ci vuole bene con un gesto tenerissimo e da molti sottovalutato.

In effetti, spesso non ci rendiamo conto dei suoi gesti, perché troppo presi dalla nostra vita frenetica. Purtroppo, di questo il cane potrebbe soffrirne. Prendiamoci del tempo per noi stessi, sgomberando la mente dai cattivi pensieri e facendoci coccolare dal nostro amato amico a quattro zampe. Non vi è terapia migliore.

Non a caso, esiste proprio la Pet Therapy.

Tra marachelle, salti e passeggiate, avere un cane significa non annoiarsi mai. Nonostante ci faccia qualche dispetto, come mordicchiare scarpe e mobili o come rubarci gli oggetti, riusciamo sempre a perdonarlo. Come si può resistere a quegli occhietti dolci? Impossibile resistere.

A tal proposito, ci siamo mai chiesti perché i cani rubano oggetti e indumenti? Alcuni direbbero che sia per gioco. Invece, il motivo è davvero sorprendente e molto toccante, proprio per rimarcare quanto tengano a noi.

Perché i cani fanno i ladri?

I cani si fingono ladri, ossia rubano sotto i nostri occhi tutto quello che vedono, perché spinti dalla possessività, nel tentativo di creare un’interazione. Calzini, pigiama, ciabatte, maglie poggiate, plaid, cuscini e tanto altro farebbero da intermezzi tra Fido e il padrone.

Non è un gioco, ma una stimolazione per vedere la reazione del padrone, da un punto di vista prettamente caratteriale. Si tratta di uno scambio sociale, in cui vedere se il padrone è malleabile o meno. È anche un modo per Fido per vedere come comportarsi da quel momento in poi. Ecco finalmente svelato perché i cani rubano in casa.

Quello che non dovremmo fare è rincorrerlo, poiché il cane scapperebbe. Invece, dovremmo fargli capire, attraverso la nostra reazione, che non vogliamo sfidarlo per il possesso dell’oggetto. Come se fossimo indifferenti. Solo in questo modo, il cane allenterà la presa.

Finalmente svelato perché i cani rubano ciabatte e vestiti ma anche altri oggetti in casa e il motivo è sorprendente

Tuttavia, un altro significato dietro questo suo comportamento è il sentirsi meno solo. Quando lo lasciamo solo in casa, è probabile che prenda gli indumenti con il nostro odore. In questo modo, è come se fossimo in casa con lui. Una maniera per soffrire meno la solitudine.

Ecco perché non dovremmo mai rimproverarlo, feriremo i suoi sentimenti. Piuttosto, lasciamo sulla sedia pigiami, ciabatte e altro che dovremmo lavare nel breve periodo. Siamo sicuri che, da ora in poi, non rimprovereremo più i nostri amati amici pelosi.

