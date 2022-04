Sono queste le razze di cane più ubbidienti e tranquille che vivono più a lungo perfette per fare compagnia anche agli anziani

Ad un certo punto della vita, i figli prendono la propria strada. Sicuramente lasciano un vuoto incolmabile, ma è così che deve andare. Per compensare questa mancanza, perché non adottare un cane?

Un tenero peluche vivente farebbe proprio al caso. Riempirà così tanto le giornate che permetterà, quasi, di evitare brutti pensieri e ricordi nostalgici. Per non parlare dell’affetto che dona, quasi come un figlio. Perché è questa la sensazione che ha, trova in noi il suo punto di riferimento.

Un anziano o, comunque, un pensionato dovrebbe avere un cane, soprattutto se è solo in casa. Magari, un cane molto educato ed ubbidiente, così da conoscere già le regole della buona convivenza. Tuttavia, i momenti gioiosi e di gioco non dovrebbero mai mancare.

Nella lista delle razze più leali, tranquille, affettuose e longeve ve ne sono 3, in particolare, perfette per la compagnia. Il loro addestramento è facile, perché sono propense all’ascolto, in più non dovrebbero dare problemi ai vicini, se viviamo in appartamento.

Il bianco emana tranquillità

Quando vediamo qualcosa di bianco, pensiamo subito alla purezza, perché emana una sensazione di pace e tranquillità. Proprio ciò che sentiamo quando vediamo 3 piccoli batuffoli bianchi come il Pechinese, il Maltese e il Barboncino. Sono queste le razze di cane più ubbidienti, ma anche molto socievoli. Anch’esse amano la tranquillità e stare tante ore in casa a riposare.

Il Pechinese è tanto elegante. Non a caso, era il fiore all’occhiello degli Imperatori cinesi. Molto fedele al proprio padrone, è amorevole e tranquillo. Tuttavia, essendo piuttosto attaccato alla famiglia, potrebbe essere geloso di eventuali altri cani.

Il Pechinese ama stare in casa. Infatti, rispetto ad altre razze, è meno propenso alle passeggiate, ma giocherà con il padrone molto volentieri. L’unico fattore a cui prestare attenzione è il suo pelo. Ha un bellissimo mantello morbido, che richiede, però, delle cure frequenti.

Il Maltese è un bellissimo cane dal pelo soffice e lucido che, per certi versi, rispecchierebbe il suo temperamento. È molto buono caratterialmente. È giocherellone e socievole sia con le persone che con i suoi simili.

Inoltre è adatto alla vita in appartamento, perché molto tranquillo. Rispetto al Pechinese tende meno ad abbaiare. Tuttavia, è meno propenso a stare da solo. Essendo tanto attaccato alla famiglia, non tollera la solitudine. Pertanto, portiamolo con noi quando dobbiamo uscire, anche perché non darà disturbo.

Se si pensa alla lealtà solo una razza torna in mente: il Barboncino. Questa razza è l’emblema della fedeltà al padrone. Rispetto alle altre due, lo è maggiormente. Il Barboncino condivide lo stesso temperamento degli altri ed è molto intelligente.

Per quanto riguarda la longevità, il Pechinese e il Maltese potrebbero vivere dai 12 ai 15 anni, mentre il Barboncino dai 12 ai 17 anni circa.

