Arredare casa è un modo per esprimere la propria personalità, per creare un ambiente accogliente e che ci rispecchi. A seconda delle proprie preferenze, lo stile con cui arredare casa cambia moltissimo. Infatti, c’è chi preferisce uno stile minimalista, chi invece ama arricchire ogni superficie con soprammobili e decorazioni. Poi, esistono stili eleganti e freddi, o caldi e accoglienti.

La scelta dipende solo dalle proprie preferenze, eppure in molti oggi prima di arredare casa pensano anche all’ambiente. Ed ecco perché è sempre più comune arredare casa in modo ecologico, anche solo in parte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Continuando a leggere vedremo alcune idee per decorare casa in modo sostenibile.

Finalmente svelati i piccoli segreti per arredare casa in modo originale e sostenibile spendendo pochissimo

La sostenibilità è un aspetto che sempre più persone tengono in considerazione prima di ogni acquisto. Infatti, oggi è possibile scegliere tra i molti prodotti sul mercato quelli che sono stati realizzati inquinando di meno. Lo stesso vale anche per la casa. Sempre più spesso si sceglie di decorare casa in modo etico e sostenibile. Ecco, quindi, alcune idee per decorare casa a basso impatto:

le piante: sono le migliori per decorare casa con gusto e in modo sostenibile. Inoltre, ne esistono moltissime, di colore, forma, dimensioni diversi e sono perfette per ogni ambiente interno ed esterno della casa. Si consiglia, poi, di optare per vasi realizzati in materiali riciclati, non inquinanti, o vasi di seconda mano;

oggetti usati: esistono tantissimi negozietti dell’usato dove trovare il divano, il tavolo o la libreria ideale, e a basso costo. Infatti, a parità di qualità il prodotto di seconda mano costerà decisamente di meno. Scegliendo l’usato eviteremo di inquinare acquistando altri prodotti;

materiali sostenibili: se l’usato proprio non ci piace, è sempre possibile optare per materiali riciclati o non inquinanti. Ad esempio, si consiglia di optare per tende in lino o cotone, tappeti in iuta o in fibre naturali e così via;

vernici eco-friendly: quando arriva il momento di ridare la tinta in casa, si consiglia di scegliere vernici prive di composti organici volatili (COV). In questo modo, aiuteremo il pianeta, evitando di inquinare, e noi stessi, proteggendo la nostra salute da sostanze nocive. In alternativa, è possibile utilizzare della carta da parati ecologica.

Ecco, quindi, alcuni consigli per arredare casa con stile senza però danneggiare il pianeta.

Non buttare mai il vecchio

Ecco, dunque, finalmente svelati i piccoli segreti per arredare casa in modo originale e sostenibile spendendo pochissimo. Inoltre, quando si decide di cambiare arredamento, si consiglia di non buttare mai via il vecchio per far posto al nuovo. Molto meglio rivolgersi a negozi che vendono l’usato o a siti online per rivendere gli arredi.

In questo modo, adottando questi accorgimenti, potremo arredare casa senza pesare troppo sul nostro pianeta.