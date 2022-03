Aprile è alle porte e come sempre ci porta le prime giornate di sole, le passeggiate all’aria aperta e le immancabili gite fuori porta. E per alcuni fortunatissimi di noi porterà anche molto altro. Secondo le stelle, questi 3 segni zodiacali ad aprile non sapranno davvero dove mettere i soldi. Altri, invece, dovranno armarsi di pazienza e prepararsi al peggio. Sono infatti in arrivo pessime notizie per i poveri Cancro, Gemelli e Capricorno.

Il difficilissimo aprile di Cancro e Gemelli

Iniziamo dalle dolenti note. Aprile sarà un mese decisamente complicato per i nati sotto il segno del Cancro. A regnare sarà l’incertezza sia in campo sentimentale che professionale. Occhio alle liti sul posto di lavoro. Non porteranno a nessun risultato concreto e potrebbero addirittura metterci a rischio licenziamento.

A partire dalla prima settimana di aprile, le cose prenderanno una brutta piega per i Gemelli. In amore niente andrà come previsto e anche i rapporti consolidati ne risentiranno, colpiti dai Pianeti allineati nei Pesci. Sul lavoro servirà autocontrollo. Questa volta la malleabilità e la capacità di adattarsi alle varie situazioni rischiano di non pagare.

Guai fisici in vista per i Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno avranno il loro bel da fare fra qualche giorno. Come sempre, la loro attenzione sarà incentrata sul lavoro e sulle finanze. Purtroppo, però, questa fissazione rischia di rovinare i rapporti interpersonali e l’intesa sotto le lenzuola. In più mancheranno le energie e ogni lavoro sembrerà una montagna altissima da scalare. Dunque, è il momento di fermarsi a respirare.

Questi 3 segni zodiacali ad aprile non sapranno dove mettere i soldi mentre le stelle daranno botte da orbi ai poveri Cancro, Gemelli e Capricorno

Arriviamo finalmente alle belle notizie. L’Ariete sarà probabilmente il segno più fortunato del mese. Gli Ariete si sentiranno invasi dalle energie e potranno raggiungere tutti gli obiettivi economici che si prefissano. Il merito sarà della congiunzione tra Sole e Marte, a cui si aggiunge Mercurio nella seconda metà di aprile. In arrivo probabili vincite economiche.

Tutto andrà alla grandissima anche per i Bilancia. Finalmente, i sempre introversi Bilancia miglioreranno nella comunicazione e i frutti si vedranno subito. Soprattutto nel lavoro dove le stelle favoriscono nuove idee e nuovi progetti. A gonfie vele le finanze per i lavoratori dipendenti che potrebbero ricevere un notevole aumento di stipendio.

Aprile pienissimo, infine, per i sempre imprevedibili Acquario. L’autostima è alle stelle e gli Acquario sono destinati a sfondare sul lavoro, a patto di riconoscere le trappole dei colleghi invidiosi. Il quarto mese dell’anno sarà uno stimolo continuo per i nati sotto questo segno, che probabilmente potrebbero ottenere l’aumento che hanno sempre desiderato. Possibile crescita importante del conto in banca nella seconda metà del mese.

