Basta con i soliti borghi medievali, ecco dove andare ad aprile per goderci la primavera con temperature ottimali e spiagge bianche

Da qualche giorno, abbiamo dato finalmente il benvenuto alla primavera. Questo significa che ci avviciniamo sempre più alla bella stagione. Le giornate, infatti, sono più lunghe e c’è più caldo. La primavera, si sa, è la stagione dei fiori e delle piante, perché riprendono il loro stato vegetativo. Pertanto, è arrivato il momento di preparare l’orto per raccogliere i frutti tipici dell’estate.

Ma in primavera molte persone possono anche richiedere le ferie. Se quindi ad aprile abbiamo il nostro meritato riposo, prenotiamo un biglietto per luoghi meravigliosi in cui godere appieno di questa fantastica stagione.

Se in inverno abbiamo dato spazio alle gite nei borghi medievali più belli d’Italia, adesso spostiamoci verso le mete più ambite anche dai vip. Con le giuste temperature della primavera, possiamo trascorrere giornate al caldo, in totale relax e lontano dalle masse.

Aprile al caldo non lontano dall’Italia

Basta con i soliti borghi medievali, perché è arrivato il momento di visitare quelle mete perfette per aprile, in cui le temperature sono ottimali.

La prima meta che consigliamo è l’isola di Creta. Il periodo è perfetto, perché non ci sarà la classica folla estiva e non ci saranno temperature da insolazione. Infatti, le temperature si aggirerebbero intono ai 23° gradi. Un clima perfetto per essere baciati dal sole. Creta è un’isola bellissima della Grecia. È un po’ sottovalutata, per la concorrenza di Santorini e Mykonos. Eppure, basta visitarla solo una volta per innamorarsene. Oltre ad essere l’isola dei miti greci e ad avere una tradizione storica davvero avvincente, è la meta perfetta se vogliamo rilassarci sulle spiagge. Infatti, vanta alcune delle spiagge più belle del Mediterraneo. Oltre all’aspetto prettamente naturalistico, Creta è perfetta anche per chi è appassionato di siti archeologici e della mitologia greca. È proprio questo che la rende unica, a differenza delle isole precedentemente menzionate.

La seconda meta è l’isola di Lanzarote, in Spagna, la quale è famosa proprio per le sue temperature sempre elevate tutto l’anno. Quindi, perfetta anche per aprile. Nell’isola, la natura esplode letteralmente. Tra vulcani, piante bellissime e parchi, Lanzarote è la meta ideale di chi ha uno spirito avventuriero. Tuttavia, non possiamo non menzionare le sue meravigliose spiagge. Altro che Ibiza!

L’ultima meta è italiana ed è stata eletta capitale della cultura del 2022, ossia l’isola di Procida. Se non vogliamo lasciare l’Italia, allora Procida fa al caso nostro. Tra le case colorate che si affacciano sul mare cristallino, che sembrano i soggetti di una cartolina, Procida offre non solo relax ma anche buon cibo, divertimento, tradizioni e cultura. Inoltre, approfittando della vicinanza, potremmo spostarci anche a Ischia, a Capri e a Napoli.

