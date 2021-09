La serata film è un momento imprescindibile, soprattutto in queste settimane in cui inizia a fare più freddo. Invece di passare del tempo fuori, si sta in casa e si passano due ore di relax sul divano.

Ci sono tanti film tra cui possiamo scegliere, soprattutto se siamo abbonati a qualche servizio streaming. Possiamo trovare film impegnati che hanno vinto molti Oscar, o altri che sono stati adorati dal pubblico ed hanno ispirato milioni di persone.

Oggi andiamo a vedere tre film adatti a tutti, grandi e piccini. Sono perfetti per una maratona tra amici o per una serata con i figli e sono grande fonte di emozioni e divertimento. Infatti, è finalmente su Netflix una spettacolare trilogia di film che ha appassionato milioni di persone.

Il celebre supereroe

Consigliamo di vedere la prima trilogia di film dedicati a Spider-Man. Non è semplice districarsi tra i tanti film dedicati ai supereroi, perché ce ne sono tanti legati agli stessi personaggi. Spider-Man poi è uno dei più popolari ed è stato interpretato da vari attori diversi.

Quella che noi consigliamo è la trilogia diretta da Sam Raimi, interpretata da Tobey Maguire. Essa è iniziata nel 2002, con il primo film, nel quale il supereroe si trova alle prese con il malvagio Green Goblin. Quest’opera ha subito avuto un grandissimo successo al botteghino, merito anche delle grandi interpretazioni del cast.

Oltre a Maguire, infatti, sono presenti grandi attori come James Franco, Willem Dafoe, e Kirsten Dunst, tutti che hanno regalato una grande prova. Segnaliamo poi J. K. Simmons, più tardi premio Oscar per il film Whiplash, nei panni del burbero J. Jonah Jameson.

Il primo film è anche stato apprezzato dalla critica, in particolare per gli ottimi effetti speciali e per le bellissime scene d’azione.

Più tardi, sarebbero usciti Spider-Man 2 e Spider-Man 3, che hanno introdotto nuove storie e nuovi nemici da sconfiggere. Il secondo ha ricevuto una calorosa accoglienza, esattamente come l’originale, mentre il terzo film è considerato un po’ più debole. Questa rimane comunque una trilogia estremamente apprezzata, e che molti appassionati mettono ai primi posti quando pensano agli adattamenti di fumetti.

Pare che siano stati pianificati anche due seguiti, un quarto ed un quinto film che avrebbero continuato la storia dell’Uomo Ragno di Maguire. Purtroppo, però, sono stati cancellati, ma i film su questo celebre supereroe hanno continuato ad esistere, seppur in forme diverse.