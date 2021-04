Sta ormai arrivando la notte degli Oscar, il momento più glamour dell’anno. Le più grandi star di Hollywood passano sul tappeto rosso più famoso d’America per assistere al più atteso di tutti gli eventi. Quest’anno, ovviamente, il tappeto rosso sarà virtuale, per l’ovvia impossibilità di organizzare eventi pubblici.

Ma in ogni caso, anche quest’anno grandi capolavori si sfidano ed emergerà un solo vincitore. Oggi vedremo quello che più di tutti sembra vicino all’ambita statuetta, consigliando ovviamente dove vederlo. Questo film favoloso è favoritissimo agli Oscar e presto potremo vederlo in streaming.

La semplice trama

Il film di cui parleremo è Nomadland, con protagonista Frances McDormand. Racconta di un fenomeno molto diffuso negli Stati Uniti: il nomadismo. Infatti, in America molte sono le persone che, per ragioni economiche o per pura scelta personale, vivono dentro a dei furgoncini. Girano in lungo e in largo per gli Stati Uniti, trovando di volta in volta lavoretti con cui finanziare il loro stile di vita.

Si sono poi formate delle vere e proprie comunità di nomadi, ciascuno che segue la sua strada ma che ogni tanto si incontrano tutti assieme. In tal modo ciascuno racconta i suoi viaggi passati e futuri.

La caratteristica unica

Nomadland parla proprio della storia di queste persone, e lo fa in maniera molto originale. La regista, Chloé Zhao, si è infatti servita di pochissimi attori professionisti. Al di fuori della McDormand ed un paio di personaggi importanti, infatti, i cast comprende quasi interamente persone che vivono per davvero la vita da nomadi. Questo conferisce un’aura di autenticità a tutta la storia.

Quest’opera così originale ha ricevuto premi in tantissime occasioni, e per questo si pensa che probabilmente porterà a casa l’Oscar.

Per chi vuole vederlo, ci sarà da aspettare ancora un po’: Nomadland uscirà il 30 aprile su Disney+, e non appena saranno aperti, anche nei cinema.

