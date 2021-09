L’urina è generalmente costituita al 95% da acqua e al 5% da urea, sali minerali, azoto, acido urico, ammoniaca, metaboliti di farmaci e pigmenti biliari.

Essa normalmente si presenta di color giallo paglierino, priva di corpuscoli e caratterizzata da un odore non invasivo o sgradevole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In presenza invece di un odore forte e prolungato, è consigliabile farsi visitare dal proprio medico che probabilmente prescriverà un esame delle urine e l’urinocoltura.

In base ai risultati degli esami, il medico ci indicherà quale sia il percorso medico più indicato per noi, per risolvere il problema.

L’urina maleodorante potrebbe essere una spia di queste patologie da non trascurare

L’urina maleodorante è una condizione spesso associata ad infiammazioni, infezioni o patologie che incidono sul normale funzionamento del nostro apparato urinario.

In base a questo, è molto frequente che ci si trovi di fronte a problemi come cistiti, uretriti, disfunzioni renali o anche prostatiti.

Quando c’è un’infezione alle vie urinarie, questa potrebbe essere causata da un batterio e necessitare di un opportuno trattamento specifico.

In questo caso, infatti, un’analisi delle urine toglierà ogni dubbio ed indicherà il modo più giusto per risolvere il problema in maniera ottimale.

Ricordiamo sempre che una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo della causa scatenante limitano notevolmente il rischio di incorrere in ulteriori complicazioni.

Infatti, anche condizioni come il diabete oppure l’insufficienza epatica potrebbero causare urine maleodoranti che, se non s’interviene opportunamente, possono protrarsi anche per settimane o mesi.

Oltre ad avere un odore più forte, a volte può capitare che appaia più scura e, solitamente, la causa di ciò potrebbe essere la disidratazione.

In questo caso potrebbe essere sufficiente reintegrare i liquidi mancanti, per far tornare l’urina ad una normale condizione di odore e colore.

L’urina maleodorante potrebbe essere una spia di queste patologie da non trascurare, è molto importante fare attenzione ai segnali che ci manda il nostro corpo.

Ulteriori informazioni

Il cattivo odore dell’urina potrebbe anche essere dovuto ad un’alimentazione ricca di sale e composta da cibi che ne modificano l’odore.

Tra gli alimenti in questione troviamo le cipolle, l’aglio, il cavolo, il curry, l’alcol ed il caffè.

Infine, in questo contesto è anche fondamentale mantenersi idratati bevendo circa 2 litri di acqua ogni giorno e mantenere un’alimentazione varia ed equilibrata.

Approfondimento

In pochi la comprano ma questa è l’acqua perfetta per prevenire i calcoli renali