In questo periodo in cui si può uscire poco, i film e le serie tv ci fanno davvero molta compagnia. Se la sera il coprifuoco ci costringe a starcene a casa, possiamo scampare alla noia vedendo tante belle opere. E non stiamo solo parlando di ciò che trasmettono in televisione, ma anche quello che si può vedere in streaming.

Netflix in particolare è la piattaforma che più persone seguono, e che contiene davvero tantissime serie e film. Oggi vedremo quindi una delle punte di diamante che si può vedere qui sopra. Su Netflix possiamo finalmente vedere un film che ha ispirato milioni di persone.

Tratto da una storia vera

Nel 1968, negli Stati Uniti, ci furono dei feroci scontri tra polizia e manifestanti antiguerra in Vietnam, in occasione del congresso del Partito Democratico americano. Ci fu molto caos e molti furono i feriti, per cui il governo americano decise che bisognava fare qualcosa. Nonostante fosse la polizia ad aver iniziato le violenze, il governo pensò che fosse meglio trovare dei responsabili tra i manifestanti, e processarli.

Si trattò dunque di un processo politico, volto a fermare le proteste che rendevano sempre più impopolare la guerra in Vietnam. La storia vera di questi avvenimenti è narrata nel nuovo, bellissimo film di Netflix: “Il processo ai Chicago 7”.

Grandissimo successo di pubblico e critica

La storia di queste sette persone, incolpate ingiustamente poiché volevano solo manifestare pacificamente, è adorata in tutto il mondo. Il successo è stato fenomenale, ed anche i critici lo stanno ricompensando molto. Il film, infatti, scritto e diretto dal leggendario sceneggiatore Aaron Sorkin, è stato candidato a tantissimi premi.

Agli Oscar, che si terranno il 25 aprile, il film è nominato a ben sei statuette, uno dei film più apprezzati di tutti. Anche gli attori hanno ricevuto il plauso di pubblico e critica, e Sacha Baron Cohen (famoso anche per Borat) ha vinto il Golden Globe.

