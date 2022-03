Tra gli errori che ci portano anche senza volerlo a ingrassare, ci sarebbe quello di assumere cibi poco nutrienti. Nel momento in cui mangiamo infatti qualcosa di gustoso, ma senza troppa sostanza, creiamo un circolo vizioso. Così continuiamo a mangiare. Non per niente in moltissime diete moderne, sono presenti quegli alimenti che saprebbero creare il famoso senso di sazietà. Sono molto spesso le verdure protagoniste di questa azione, come la famosa insalata mista mangiata all’inizio del pasto. Un’importante assunzione di fibre, con tanta acqua, che permettono al nostro intestino di ricevere il messaggio di pienezza. Ecco, quindi, che nella preziosa sinergia cervello-intestino si verrebbe a creare quella condizione per non mangiare a caso e non eccedere nel peso. Finalmente senso di sazietà ma anche tanta energia con un piccolo ma potentissimo legume.

Da secoli presente sulle tavole dell’uomo

Le lenticchie sono uno degli alimenti che da più secoli fanno compagnia all’uomo in tavola. Testimonianze della loro presenza ci riportano addirittura alle antiche civiltà babilonesi e mesopotamiche. Sicuramente famose pure tra gli antichi ebrei, con svariati richiami a episodi anche famosi. Come quello di Esaù che cedette la sua primogenitura e tutti i suoi diritti, al fratello Giacobbe, grazie proprio a una ciotola di lenticchie. Nella storia poi questo piccolo legume è diventato famoso a livello scaramantico. Si dice infatti che porti fortuna assumerlo a fine anno, per accaparrarsi un po’ di fortuna per quello successivo. Ma sbagliamo se assumiamo le lenticchie solo a dicembre coi tradizionali cotechino e zampone.

Finalmente senso di sazietà ma anche tanta energia e lotta al colesterolo con questo legume che potrebbe diventare il jolly in cucina

Rispetto ai più famosi fagioli, piselli e ceci, le lenticchie rappresentano uno dei legumi più stagionali e meno universali. Almeno, nella mentalità di alcuni. Non dovremmo però dimenticare che in questi piccolissimi alimenti, esiste invece una grande ricchezza di:

antiossidanti;

proteine;

vitamine;

minerali.

Ricchissimi di vitamine del gruppo B, questi legumi saprebbero donare, secondo gli esperti, energia e senso di sazietà. Completamente diversi quindi dalla classica insalata, che riempie sì lo stomaco, senza però donarci una così grande concentrazione di nutrienti. Ma attenzione che le lenticchie, grazie alla presenza della tiamina, sarebbero promosse dalla scienza come importante alleato nella lotta ai radicali liberi. Energia e sazietà con un bel piatto di lenticchie, utilissime a fornirci benzina pulita per tutte le fatiche della giornata. Promuovendo anche il benessere dell’intestino e la salute del metabolismo.

