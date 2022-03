Dal reflusso gastroesofageo alla semplice acidità di stomaco, ci vengono consigliati davvero parecchi rimedi. Questo perché negli ultimi anni ci siamo ritrovati a essere un popolo che soffrirebbe di mal di stomaco. Essenzialmente, come ricordano gli esperti e i nutrizionisti, per due motivi principali. Un’alimentazione meno attenta e maggiormente ricca di cibo spazzatura, e, lo stress che agirebbe sia direttamente che indirettamente. In questo secondo caso, ci porterebbe alla cosiddetta “fame nervosa”, che spesso si conclude assumendo tutta una serie di schifezze. Ecco, allora che ci ritroviamo con un bel mal di stomaco, difficoltà a digerire e un senso di malessere generico. Dobbiamo però anche fare attenzione ad alcuni abbinamenti a tavola che potrebbero causarci delle difficoltà digestive. Ecco come potremmo evitare il mal di stomaco e questo fastidioso problema.

Occhio all’assunzione contemporanea di cibi proteici

Secondo le statistiche mondiali, uno dei popoli che soffre maggiormente di disturbi allo stomaco sarebbe quello americano. In effetti, gli inventori dell’hamburger e di molto cibo spazzatura non avrebbero delle grandi abitudini alimentari. O, per lo meno, una parte di essi. Basti vedere in quasi tutti i film, quando anche in macchina, i protagonisti si mangiano degli hamburger, unendoli al frappè o al caffelatte. Qui starebbe lo sbaglio che potrebbe portare alla nascita dell’acidità di stomaco e della difficoltà digestiva. Cerchiamo di capire il perché, con l’ausilio degli esperti.

Ecco come potremmo evitare il mal di stomaco a tavola non abbinando queste sostanze che assieme sarebbero davvero nocive

Per aggredire tutto ciò che mangiamo e trasformarlo, il nostro stomaco produce i famosi succhi gastrici. Ma è costretto a farlo in tempi e modi diversi, soprattutto se noi gli diamo da trasformare delle proteine diverse tra loro. Spieghiamoci meglio:

il succo gastrico che lo stomaco produce per aggredire la carne presenterebbe un’acidità basica iniziale molto elevata;

cosa che non accade quando assumiamo il latte, coi succhi gastrici che invece emettono acidità soprattutto alla fine della digestione.

Ecco, quindi che quella che per noi sarebbe un’azione semplice e golosa, come abbinare un bicchiere di latte a un hamburger, potrebbe invece essere nociva per lo stomaco. Anche stando attentissimi agli integratori proteici ad esempio potremmo evitare il mal di stomaco. Non assumiamoli a caso, ma sempre col suggerimento del medico. Per non andare incontro a possibili problemi al fegato, come ricordato da questo studio.

