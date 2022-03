Con tutta l’acqua che ci circonda, noi italiani non potevamo non essere appassionati di pesce. I più fortunati che abitano al mare, lo possono gustare tutto il tempo dell’anno. Chi invece ci abita lontano approfitta delle vacanze estive per fare delle vere e proprie scorpacciate. Chi addirittura abita vicino ai laghi, porta in tavola il pesce più dolce che vive in queste acque. Quando parliamo però di pesce, dobbiamo anche stare attenti alle eventuali complicazioni che insorgono nel caso in cui lo mangiassimo non fresco. Purtroppo, ai ricoveri più frequenti del pronto soccorso per cause alimentari, ci sarebbero proprio le intossicazioni da molluschi e da funghi. Cosa che potrebbe veramente diventare letale nel caso in cui abbinassimo proprio delle cozze avariate e dei funghi non sicuri. Un vero e proprio colpo basso nei confronti del nostro fegato.

Il pericolo si nasconde nelle acque

Soprattutto nel caso in cui decidessimo di acquistare direttamente le cozze, non fidiamoci di venditori che non conosciamo. Potremmo essere infatti invogliati da prezzi vantaggiosi, ma a discapito della nostra salute. Soprattutto, attenzione a mangiare le cozze crude, chiamate anche “crudité”. Ricordiamo che le cozze sono delle vere e proprie spugne. Se il mare in cui vivono è inquinato, si appropriano di tutti i batteri e i microbi che le circondano. Tra i cosiddetti alimenti ad alta contaminazione batterica, infatti, ci sarebbero proprio le cozze. In questo senso, anche il monito dei nostri Esperti, è quello di fare molta attenzione ai molluschi che vengono da mari lontani. Teoricamente la procedura di abbattimento permetterebbe alle cozze di liberarsi dai batteri. Ma in molti Paesi fuori dall’Italia, e dall’Europa, questa procedura non è molto chiara.

Attenzione ai gravissimi sintomi da intossicazione da cozze e soprattutto ecco come potremmo evitare di stare male dopo aver mangiato i molluschi

L’ intossicazione da cozze e molluschi avariati, si presenta molto velocemente. I sintomi principali sarebbero:

forti crampi addominali;

senso di nausea;

conati di vomito;

dissenteria.

Solitamente, come ricordano i medici, si presenterebbero in questo ordine sequenziale.

Il limone non ci difende dai batteri delle cozze

Attenzione ai gravissimi sintomi da intossicazione da cozze e togliamo di mezzo un falso mito. La famosa spruzzatina di limone non servirebbe infatti a eliminare i batteri dalle cozze. Se le comperiamo in prima persona, scegliamo venditori di fiducia. Ma se siamo fuori porta e abbiamo voglia ricordiamoci sempre che i sacchetti in cui sono contenute presentino la dicitura CEE. Bollino che ci permetterebbe di conoscere la filiera produttiva della cozza, con tutte le normative igienico-sanitarie.

