Con l’arrivo di ottobre ci sono tante cose che cambiano per chi coltiva l’orto. Ci troviamo, infatti, a dover capire quali sono i lavori da fare per tutelare le coltivazioni.

Poi, è necessario capire quali sono i nuovi ortaggi da piantare. Infine, è fondamentale raccogliere la frutta e la verdura che è già abbastanza matura. In questo modo potremo finalmente gustare i risultati delle nostre coltivazioni.

Oggi parliamo di due frutti davvero molto popolari, che qualcuno potrebbe avere la fortuna di avere nell’orto o nel giardino. Dopo esserci presi cura della pianta per lungo tempo, è arrivato il momento di raccoglierne i risultati. Finalmente, possiamo raccogliere dall’orto questi due sani ed amatissimi frutti, andiamo a scoprire quali.

Ecco quali sono

Possiamo finalmente raccogliere mele e pere dagli alberi. Per farlo, dobbiamo prendere alcune precauzioni, così da garantire i migliori risultati possibili.

Partiamo dalle mele. Ci sono molte varietà autunnali che è il momento di raccogliere. Per capire bene se sono abbastanza mature, controlliamo il colore della buccia. Se ci aspettiamo delle mele rosse e le vediamo ancora un po’ verdi, allora aspettiamo fino a quando non avranno raggiunto il colore che ci aspettiamo.

Iniziamo a raccoglierne una o due e assaggiamole per essere sicuri che siano pronte. Raccogliamo nel momento della giornata che preferiamo, ma se ci aspettiamo una giornata calda meglio farlo al mattino.

La raccolta può essere fatta a mano, non sono necessari per forza strumenti particolari. Può essere, tuttavia, più comodo usare delle cesoie apposite.

Finalmente possiamo raccogliere dall’orto questi due sani e amatissimi frutti

Passiamo ora alle pere. Questi ottimi frutti che si possono raccogliere anche se non sono perfettamente maturi e poi lasciarli a maturare in casa. Ciò non dovrebbe danneggiare il loro gusto finale.

Durante la raccolta, anche qui stiamo attenti al colore che ci aspettiamo e, quando siamo quasi a quello desiderato, raccogliamole. Facciamo attenzione, però, perché staccare le pere dall’albero è un’operazione un po’ più delicata rispetto alle mele.

Infatti, la piccola punta del frutto, attaccata al picciolo, rischia di danneggiarsi quando tiriamo il frutto per staccarlo. Quindi, è meglio raccoglierle con il picciolo ancora attaccato. Per farlo, l’idea migliore è usare delle forbici o cesoie apposite. Ovviamente, facciamo attenzione quando maneggiamo oggetti taglienti, soprattutto se non siamo molto pratici.

Una volta raccolti, questi frutti regaleranno tanto gusto ai nostri pasti e, ovviamente, saranno a chilometro zero. Se quindi siamo fortunati e abbiamo un melo o un pero fuori casa, approfittiamone.