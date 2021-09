In questo periodo, siccome fa più freddo, passiamo più tempo in casa. In questa condizione molti si mettono a cercare oggetti vecchi e inutilizzati per buttarli via.

Non sembrano servire più a nulla, quindi di primo acchito pensiamo a liberarcene per sempre. Tuttavia, questa non è sempre un’ottima idea, anzi, ci sono tante cose in casa che possono essere riutilizzate in maniera utile. Il riutilizzo è utile sotto una varietà di aspetti.

Innanzitutto, è molto ecologico. Se ricicliamo vecchi oggetti invece di buttarli, riduciamo l’inquinamento. In questo periodo sappiamo bene quanto è importante tutelare il nostro Mondo e cercare di tenerlo il più pulito possibile.

Il secondo motivo per cui dovremmo riutilizzare vecchi oggetti è perché così diamo loro una seconda vita, creando oggetti unici a cui pochissimi penserebbero.

Oggi ci concentriamo in particolare sulle posate di casa e scopriamo che esse non servono solo per mangiare. Perciò, non buttiamo più le vecchie posate, ma ricicliamole in queste inaspettate maniere. Vediamo come.

Le intelligenti idee

Ci sono tanti utilizzi per delle vecchie posate. Gli appassionati di fai da te ameranno amano questi vecchi oggetti, perché possono essere riutilizzate per tantissimi tipi di progetti creativi. Alcuni sono pratici e altri artistici.

Ad esempio, tante persone utilizzano le vecchie posate per la decorazione creativa. Pensiamo, ad esempio, a uno specchio rotondo con una cornice semplice. Una buona idea potrebbe essere arricchirlo proprio usando vecchie forchette, coltelli, e cucchiai. Prendiamo, ad esempio, dei cucchiaini e incolliamoli sulla parte posteriore dello specchio. In questo modo, creeremo una sorta di “Sole”, i cui raggi sono i cucchiaini.

Non buttiamo più le vecchie posate ma ricicliamole in queste inaspettate maniere

Ci sono poi utilizzi davvero pratici per le vecchie posate. Ad esempio, possiamo trasformarle in maniglie per i mobili. Immaginiamo di avere una credenza dove teniamo piatti, tazze, e altro. Magari questa ha maniglie vecchie e che vorremmo sostituire.

Se ci troviamo in questa situazione possiamo semplicemente comprare nuove maniglie e sostituire manualmente le vecchie. Potremmo, però, anche trovare una soluzione creativa. Prendiamo una forchetta o un cucchiaio con il corpo piuttosto curvato, in modo che possano essere afferrate semplicemente. Rimuoviamo le vecchie maniglie e sostituiamole con le due posate.

Se poi vogliamo fare un lavoro manuale più complicato, possiamo trasformare forchette e cucchiai in ganci per gli appendiabiti da muro. Prendiamo un’asse di legno e alcune posate. Pieghiamo le posate così che abbiano appunto la forma di un gancio. Poi, incolliamole all’asse e attacchiamo l’asse al muro. Il nostro appendiabiti è fatto.