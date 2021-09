L’autunno ci costringe a passare più tempo in casa per sfuggire al freddo. Purtroppo, le giornate piene di sole, da passare al mare con amici e famiglia, sono solo un ricordo e non torneranno fino al prossimo anno.

Tuttavia, il nostro orto non si arrende al brutto tempo e in questo periodo si arricchisce di nuovi ortaggi deliziosi. Anche durante l’autunno, però, avrà bisogno di cure particolari per garantire delle piante rigogliose e un raccolto ricco.

Oggi, perciò, vedremo alcune azioni importanti che dobbiamo compiere per tutelare i nostri ortaggi dai loro nemici più temibili. Infatti, pochi conoscono questi semplici segreti per tenere gli insetti lontani dall’orto tutto l’autunno, ma una volta che le avremo imparate, riusciremo a difenderci al meglio.

Ecco che cosa dovremmo fare

Iniziamo con una precauzione fondamentale e che può determinare il successo o il fallimento delle coltivazioni. Dobbiamo fare attenzione alla rotazione delle nostre coltivazioni. Ossia, dobbiamo evitare di piantare gli stessi ortaggi nello stesso posto dell’anno scorso. In quel determinato posto, infatti, si saranno stabiliti alcuni parassiti che attaccano precisamente quella pianta. Quindi, metterla nella stessa zona la espone a rischi maggiori.

Ruotare le colture aiuta anche ad arricchire le sostanze nutritive del suolo. Infatti, ciascuna pianta, una volta morta, lascerà sostanze ben precise che andranno a inserirsi nel suolo. Quindi, le piante che saranno messe in quel posto, successivamente godranno di questi nutrienti. Ruotiamo spesso per aumentare la diversità di sostanze nutritive.

Il secondo consiglio è particolarmente importante durante l’autunno. In questo periodo, infatti, si verifica la caduta delle foglie e la morte di molte piante estive. Rimuovere foglie cadute e piante morte è importante, perché la materia vegetale in decomposizione aiuta la crescita di funghi ed insetti. Portiamo con noi un piccolo secchio quando andiamo nell’orto e facciamo ogni volta un bel giro di pulizie.

Questi sono due segreti che hanno il potenziale di migliorare sensibilmente le nostre coltivazioni. A questi ricordiamo poi di affiancare le solite cure per le piante. In particolare, continuiamo a innaffiare regolarmente, se non viviamo in un luogo piovoso.

Inoltre, dobbiamo tagliare le foglie e i rami morti per aiutare le piantine a crescere più sane. Mantenere in salute l’orto è un ottimo modo per avere piante che resistono meglio all’attacco dei fastidiosissimi insetti. E se poi la nostra prevenzione non funziona, utilizziamo i migliori prodotti naturali possibili per ucciderli o scacciarli.