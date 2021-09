Il capello biondo è un tipo di capello abbastanza delicato, soprattutto se tinto e decolorato. Il rischio è che si secchi e si rovini in pochissimo tempo e che l’unica soluzione possibile a lungo andare sia ricorrere al taglio. Per non far si che i capelli biondi si rovinino prima del previsto è necessario prestare particolare attenzione a questo tipo di capelli e dargli le giuste attenzioni. È per questo che chi ha i capelli tinti di biondo non dovrebbe mai fare queste cose.

È importante capire che i capelli decolorati sono molto più delicati e sensibili dei capelli normali. Sono stati indeboliti e sfibrati dalla decolorazione, perciò, è necessario dedicare loro una maggiore cura con prodotti nutrienti e idratanti. La cosa fondamentale è ristabilire una corretta idratazione, avere il giusto nutrimento in modo da chiudere le fibre del capello e far si che si rafforzi anziché indebolirsi ulteriormente.

Chi ha i capelli tinti di biondo non dovrebbe mai fare queste cose

Una delle prime cose a cui dobbiamo prestare attenzione quando trattiamo i capelli biondi è la temperatura dell’acqua. L’acqua troppo calda, infatti, va a danneggiare ulteriormente i capelli perché contribuisce ad aprire le squame del fusto. L’acqua fredda, al contrario, aiuta a chiudere le squame evitando che il capello si sfibri e si rovini. L’ideale sarebbe lavare i capelli sempre con acqua fredda, ma quando non si riesce è utile anche semplicemente non usare acqua troppo calda.

Quando si ha a che fare con i capelli tinti è anche importante non lavarli troppo spesso. Troppi lavaggi potrebbero risultare aggressivi e sfibrare ulteriormente il capello. Inoltre, se si lavano troppo spesso, il colore scarica più velocemente, obbligandoci a tingerli nuovamente in poco tempo.

Che prodotti utilizzare per curare i capelli biondi

Un altro errore che si fa molto spesso quando ci si prende cura dei capelli biondi è quello di non utilizzare prodotti specifici. Per far durare il biondo decolorato è necessario affidarsi a linee apposite per capelli biondi decolorati. Un validissimo aiuto sono le linee anti-giallo. Questi prodotti aiutano a mantenere il colore inalterato ed evitano che il colore giallo e ramato della decolorazione prenda il sopravvento su quello della tonalizzazione. Inoltre, è fondamentale utilizzare prodotti nutrienti per cercare di ridare il giusto apporto nutritivo ad un capello sfibrato ed indebolito dalla decolorazione.

È importantissimo non utilizzare piastre e phon troppo caldi. Il calore danneggia ulteriormente il capello, quindi, l’ideale sarebbe evitare proprio di asciugarli e di usare piastre. Ma se non se ne può fare a meno, valutiamo l’utilizzo di un prodotto termo protettore.

