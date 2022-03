Senza dubbio, il marmo è tra i materiali più amati ed utilizzati, sia dentro che fuori casa. Sinonimo di eleganza e raffinatezza, questo materiale, naturale e di prestigio, regala brillantezza e illumina ogni ambiente con facilità.

Sempre in vetta nelle classifiche dei materiali dell’home design più apprezzati, proposti e riproposti ogni stagione. Per questo motivo, il marmo non passa mai di moda. Ed è una fortuna averlo in casa. Abbinato con legno o rame, il marmo garantisce quell’effetto chic e lussuoso molto ricercato, soprattutto in questi ultimi anni.

Bello e affascinante, però, il marmo è anche molto delicato. Inoltre, con il passare del tempo perde la sua brillantezza naturale e diventa più opaco e poco attraente.

Dunque, andrebbe sottoposto ad una manutenzione casalinga periodica per evitare, poi, di dover interpellare un esperto del settore per far tornare il marmo alla sua lucentezza iniziale.

Per la pulizia del marmo possiamo usufruire di tantissimi prodotti commerciali, oppure possiamo utilizzare qualche ingrediente che abbiamo già in casa.

Quest’oggi, dunque, cercheremo di capire come pulire e lucidare il marmo in 5 minuti con prodotti naturali ed economici.

Chi ha il marmo in casa avrà sicuramente già sentito parlare dell’azione del sapone di Marsiglia. Un ingrediente perfetto per lucidare pavimenti e ripiani in marmo. Basterà solo inumidire uno straccio in una miscela di acqua e sapone liquido di Marsiglia e strofinare energicamente sulle superfici da pulire. Tuttavia, esistono altri 2 rimedi validi che ci faranno ottenere i risultati sperati, senza spendere una fortuna.

Ecco, quindi, come pulire e lucidare il marmo in 5 minuti senza lucidatrice eliminando anche macchie e calcare da pavimenti e ripiani

Ovviamente, prima di ogni lavaggio o lucidatura bisognerà eliminare sporco e polvere. Dunque, con un panno in microfibra, immerso in acqua calda e poi strizzato, bisognerà rimuovere la polvere. In caso di macchie ostinate, utilizzare una spugnetta con qualche scaglia di saponetta naturale e strofinare.

Altro ingrediente utile per pulire e lucidare il marmo è il bicarbonato di sodio. Usato per tantissime faccende domestiche, il bicarbonato promette di pulire e di “sbiancare” senza arrecare danni ai materiali su cui si utilizza. Ad esempio, è formidabile per pulire velocemente forno, lavatrice o argento ma attenzione a questi errori clamorosi che rovinano tutto.

Ideale anche per pulire le tende da sole, ma solo se utilizzato in questo modo.

Per lucidare il marmo, invece, basterà mescolare 3 cucchiai di bicarbonato con poca acqua tiepida. Applicare sulla superficie questo composto cremoso, senza strofinare. Lasciare agire per mezz’ora. Poi, risciacquare con acqua calda.

Mai provata la cenere?

La cenere del camino sembrerebbe un ottimo alleato per il marmo. Insaponare una spugna e ricoprirla di cenere. Passarla sulle superfici da pulire e poi risciacquare.

Lettura consigliata