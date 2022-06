Inizia l’estate ed è il momento di scegliere il costume che diventerà il nostro compagno inseparabile nelle giornate di mare. E quest’anno, a livello di moda maschile, c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra slip ultra-colorati e pantaloncini vintage. Ma la notizia più interessante è che finalmente arrivano i costumi che coprono la pancia anche per i maschietti. Scegliamo il modello giusto e riusciremo a mascherare i chili di troppo che non siamo riusciti a smaltire.

Nascondiamo la pancia con il costume must have dell’estate

Durante l’inverno abbiamo ceduto agli stravizi? In primavera non ci siamo allenati e non abbiamo imparato i trucchi per avere addominali tonici e ben definiti? Nessun problema. Quest’estate arriva per gli uomini il costume perfetto per coprire la pancia.

Stiamo parlando del pantaloncino lungo con slip interno in microfibra e sostegni all’altezza della cintura. Un costume decisamente comodo e coprente che alleggerisce la silhouette e minimizza le imperfezioni.

E se vogliamo apparire decisamente trendy anche durante l’aperitivo in spiaggia il consiglio è quello di optare per modelli con stampe colorate. O in alternativa sui disegni geometrici a maiolica. Entrambi sono tra i must have della stagione.

Finalmente arrivano i costumi che coprono la pancia anche per gli uomini e non sono i soliti slip o boxer

La parola d’ordine per i costumi da uomo in questa estate 2022 sarà una: fantasia. Quindi diamo ampio spazio alla creatività e non abbiamo paura di osare con stampe tropicali o con disegni che richiamano il mare. Oppure con pantaloncini ispirati alle armature dei supereroi dei film.

Per chi invece ama uno stile più sobrio e vintage il modello ideale è quello a righe. Meglio ancora se in tinta pastello in perfetto revival anni ‘50. Il costume ideale da abbinare a una camicia di lino e a un paio di infradito per presentarsi all’happy hour estivo.

Ottime notizie anche per gli amanti della moda degli anni ‘90. In questa stagione tornano i costumi lunghi che indossavamo in quel periodo, con tanto di stampe e logo ben in vista. Un modello passepartout perfetto sia fuori che dentro alla spiaggia.

L’ultimo consiglio è per gli amanti dell’eleganza. Se vogliamo un costume che assomigli a un paio di bermuda optiamo per un modello con lacci, cintura, tasche laterali e posteriori. Potremo portarlo praticamente ovunque e probabilmente nessuno si accorgerà che siamo in costume.

