Dopo una certa età molte di noi iniziano a perdere fiducia e sicurezza nei propri mezzi. La vecchiaia avanza inesorabilmente e porta con sé i tanto odiati difetti estetici.

Quando andiamo dal parrucchiere non osiamo più come una volta con tagli estrosi e a effetto. Spesso ci limitiamo a una sistemata veloce alla chioma.

Facciamo bene attenzione, però, perché anche le donne mature possono valorizzare il proprio aspetto e acquisire fascino. D’altronde, l’età è solo un numero.

La giusta acconciatura ci permetterà di dare quel tocco di classe che mancava al nostro look, tanto che ci sentiremo rinate.

Leggerezza e dinamicità

Sono queste le parole d’ordine per chi desidera un taglio che sappia darci quella marcia in più. Il segreto è saper minimizzare i difetti del viso e mettere in risalto i punti di forza. Per questo l’acconciatura ideale è dinamica e non deve appesantire.

Occhio anche ai colori: da evitare quelli troppo scuri e opachi, che non ci danno nulla in più ma ci aggiungono solamente anni di età. Detto questo, ecco 3 tagli di capelli che spopolano a 50 anni per un viso luminoso e 10 anni più giovane.

Più naturalezza con il lob mosso

Un caschetto lungo realizzato a dovere è in grado di risaltare il nostro volto come non mai. I capelli naturali e ondulati verranno particolarmente esaltati da questa acconciatura.

Terminiamo il taglio con delle ciocche più corte sul davanti e daremo la sensazione di essere sempre alla moda. Da provare assolutamente almeno una volta nella vita.

Il corto spettinato dona corposità

È fisiologico che i capelli dopo una certa età perdano di vigore e si assottiglino. In questi casi, la soluzione vincente per ridare volume alla chioma è un bel taglio corto. Mettiamo da parte per un attimo l’ordine e teniamo la nostra chioma più sbarazzina e spettinata. Acquisiremo quel fascino in più che non guasta mai.

Ecco 3 tagli di capelli che spopolano a 50 anni per un viso luminoso e 10 anni più giovane

Se preferiamo tenere più lunga la nostra chioma, il taglio medio scalato farà per noi. Non a caso, star del calibro di Monica Bellucci ne hanno fatto il loro tratto distintivo.

Questa acconciatura si realizza scalando i capelli in zona frontale e realizzando una piega un poco mossa. Doneremo più volume e corpo alla radice e accenderemo lo sguardo. Non pensiamoci due volte a chiederla al nostro parrucchiere di fiducia.

Se poi vogliamo perfezionare il look, ecco 4 tinte di moda che renderanno i capelli lucidissimi e splendenti.

