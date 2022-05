Quando compriamo il vino al supermercato rischiamo sempre di commettere alcuni errori. Il primo è quello meno ovvio di tutti, infatti non è detto che i vini cari siano quelli che si accompagnano meglio con i piatti che prepariamo. Allo stesso modo, non è detto che il vino più caro sia quello più gradito ai nostri ospiti, che forse preferirebbero un vino meno strutturato.

Un altro grave errore è quello di prendere la prima bottiglia disponibile, senza guardare il prezzo o la qualità. In particolare, ci sono alcuni vini che sono attualmente scontati e che meritano di essere quantomeno conosciuti.

Infatti, faremo un figurone garantito con questi vini in offerta al supermercato o nei discount questa settimana.

Lidl e MD

Il Chianti è quel vino toscano che ha fatto il giro del Mondo. Vino rosso per eccellenza, si fa a base del vitigno Sangiovese, che i romani chiamarono così perché per loro era un nettare divino, il sangue di Giove, appunto. Da Lidl troviamo la bottiglia di Chianti DOCG Corte delle Mura scontata a 1.69 euro. Si accompagna perfettamente a succulenti piatti di carne rossa, meglio se alla griglia. Sempre alla Lidl troviamo il Primitivo del Salento IGP a 1.99 euro. Vino rosso, si accompagna alla carne anche stufata. Invece, per cambiare registro di vino possiamo optare per un grande Moscato spumante a soli 1.49 euro alla bottiglia. Ottimo per i dolci e per le torte.

Nella sede romana dell’MD, invece, troviamo dei vini locali di grande pregio. In particolare, possiamo scegliere tra il vino DOP bianco o rosé dei castelli romani. Il primo si sposa bene con i piatti a base di pesce mentre il rosé è perfetto per dei primi piatti della tradizione e con i salumi.

Figurone garantito con questi vini in offerta al supermercato o nei discount per indimenticabili cene a poco prezzo

Nei Conad di Milano, invece, troviamo il Lambrusco Emilia Riunite a 2.99 euro per due bottiglie. A Torino, Esselunga propone in sconto la Passerina Contecarlo a 3.63 euro, scelta perfetta per i secondi di pesce. Ricordiamo che questo vino va servito molto freddo e dunque dobbiamo ricordarci ci metterlo in frigo. Se vogliamo restare sul rosso, scegliamo il Merlot Nadaria a 1.99 euro a bottiglia.

Approfondimento

Pochi comprano il vino perfetto per una serata romantica e piena di sensualità