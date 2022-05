Con il proprio denaro presente sul conto corrente si possono effettuare davvero tante operazioni. A partire dai pagamenti per l’acquisto di beni e servizi, passando per la possibilità di utilizzare in tutto o in parte la liquidità per investire.

Così come con un conto corrente bancario, nel limite della provvista presente, il correntista può ricaricare comodamente online il cellulare e può attivare addebiti ricorrenti di ogni tipo. Dalla domiciliazione delle bollette di luce e gas al pagamento della pay TV, passando per i servizi in streaming con abbonamento.

Pur tuttavia, non tutti i correntisti effettuano operazioni sul conto corrente con questa frequenza. Anzi, spesso c’è chi ha il conto corrente bancario o postale giusto per l’accredito della pensione o dello stipendio. Vediamo allora, in questo caso, qual è il conto corrente migliore grazie al quale i costi bancari annuali sono davvero ridotti all’osso.

Quali sono i migliori conti correnti bancari per l’accredito dello stipendio e della pensione

Nel dettaglio, il cliente bancario che usa il conto corrente in prevalenza o giusto per l’accredito della pensione o dello stipendio ha una sola strada percorribile per abbattere i costi annuali. Ovverosia, scegliere un conto corrente bancario o postale senza costi fissi. Quindi a zero canone.

Al riguardo, su quali sono i migliori conti correnti bancari, molti istituti di credito premiano il cliente che accredita lo stipendio o la pensione. Lo fanno, in particolare, azzerando i costi fissi di un prodotto di conto corrente che può essere anche a pacchetto. Ovverosia, con il pagamento di un fisso mensile. Quindi, nel panorama bancario italiano, di sicuro ci sarà al riguardo e al momento una promozione in corso di questo tipo da parte di uno o più primari istituti di credito.

Attenzione ai costi per le singole operazioni

Detto questo, il conto corrente a zero canone è davvero conveniente giusto per incassare la pensione o lo stipendio. Bisogna, però, fare attenzione quando si effettuano altre operazioni a partire dai bonifici. In quanto, non trattandosi di un conto a pacchetto, con il conto a zero spese fisse in genere la banca si fa pagare tutte o buona parte delle singole operazioni effettuate.

