Pochi sanno perché la Tour Eiffel è stata costruita con questa forma e perché cambia spesso colore

Il fascino di Parigi non smette mai di stupire i turisti di tutto il Mondo e suoi visitatori. Tra tutti i simboli della capitale francese ne troviamo alcuni che sono più iconici degli altri. Notre Dame, Montmarte e la sua basilica del Sacro Cuore ma anche l’Arco di Trionfo o gli Champs Elysées. Tuttavia, ce n’è uno che è ancora più conosciuto degli altri e che fa vibrare il cuore di chi ha la fortuna di vederlo da vicino.

Parliamo naturalmente della Tour Eiffel, opera maestra dell’architettura e dell’ingegneria del XIX secolo. La abbiamo già vista tutti almeno una volta, che sia in fotografia o dal vivo. Tuttavia, pochi sanno perché la Tour Eiffel è stata costruita con questa forma e perché cambia di illuminazione così spesso.

I segreti di quest’opera

Naturalmente, l’ingegnere Gustave Eiffel è colui che ha progettato questa strana torre. Oltre ad averle attribuito anche il suo nome, Eiffel riuscì a farla costruire in un tempo molto breve per l’epoca. Parliamo di due anni, dal 1887 al 1889. Quest’ultimo per i francesi è un anno emblematico, perché simboleggia i 100 anni della loro rivoluzione, avvenuta proprio nel 1789.

Fino al 1930, la Tour Eiffel è stato il monumento più alto del Mondo e doveva avere una vita di soli venti anni. Dato il successo riscosso, però, nel 1909 si decise di tenere la torre.

Eiffel scelse questa forma per celebrare l’innovazione tecnologica che derivava dall’uso migliore dei materiali del XIX secolo. Infatti, per una questione di distribuzione del peso del materiale da costruzione ad un’altezza così elevata, l’unica soluzione era adottare quella forma. Un discorso simile vale per la Mole Antonelliana di Torino, che segue logiche molto simili.

La Tour Eiffel ha un solo materiale da costruzione, il ferro. Per costruirla son serviti circa cinque milioni di bulloni. Pesa diecimila tonnellata e per mantenerla in questo stato servono circa 50 tonnellate di vernice ogni sette anni.

La Torre Eiffel è generalmente illuminata da circa 350 proiettori e, la sera, da più di ventimila lampadine. Spesso la Tour cambia di colore per celebrare qualche avvenimento storico, come la nascita dell’Unione Europea, o per mostrare vicinanza a un popolo come nel recente caso della guerra in Ucraina. Non finiremo mai di conoscere Parigi, soprattutto perché oltre alla Tour Eiffel nasconde molte altre curiosità.

