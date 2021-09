Se recentemente abbiamo trattato di una malattia con sintomi quali mancanza di concentrazione e spossatezza, oggi parliamo di una particolare condizione fisica.

Sarà capitato a tutti di avere dei momenti in cui ci si sente fiacchi o con la sensazione di non voler fare nulla per tutto il giorno e rimanere a letto. Nella maggior parte delle volte questi momenti sono transitori e non ci sono motivi particolari e allarmanti.

Al contrario, se questi momenti “no” dovessero persistere e dovessero influire negativamente sulla quotidianità, diventa necessario sottoporci a dei controlli. Sintomi come stanchezza fisica e mentale, ritmo cardiaco irregolare anche a riposo e vertigini sono da non sottovalutare. Per cui se giornalmente accusiamo questi sintomi, rechiamoci dal nostro medico di fiducia, anche se fare tutti i controlli annuali come prevenzione sarebbe la decisione giusta.

Come anticipato, fiato corto e aritmia potrebbero essere alcuni campanelli d’allarme di questa condizione fisica. Vediamo di quale si tratta.

L’anemia da carenza di vitamine

Spesso abbiamo sentito parlare di anemia, quella particolare condizione dettata soprattutto da carenza di ferro. Poco abbiamo sentito, invece, dell’anemia da carenza di vitamine. Si tratta di una diminuzione dei globuli rossi a causa della mancanza o di una ridotta quantità delle vitamine necessarie all’organismo. Queste vitamine essenziali sono la vitamina B12 e la vitamina C. La vitamina B12 è fondamentale sia nel processo di produzione dei globuli rossi che nel metabolismo degli acidi. La vitamina C, invece, è fondamentale per il sistema immunitario e perché è coinvolta anch’essa nel processo metabolico.

Chi ha l’anemia da carenza di vitamine può accusare diversi sintomi, come abbiamo visto alcuni sono il respiro corto e il ritmo cardiaco irregolare. Altri sintomi comuni possono essere la spossatezza, il mal di testa o le vertigini, stato confusionale, l’insonnia.

In particolare l’assenza della vitamina B12 comporta anche un rischio per il sistema nervoso mentre la carenza di vitamina C potrebbe causare dolori muscolari e potrebbe intaccare anche la salute dei denti.

Purtroppo queste vitamine non sono assorbite dall’organismo per cui è essenziale integrarle con il regime alimentare.

Quali alimenti contengono queste vitamine?

I cibi che contengono la vitamina C sono gli agrumi e gli ortaggi. Mentre gli alimenti che contengono la vitamina B12 sono la carne, il pesce, le uova e il latte. Ciò nonostante la quantità è minima, proprio per questo si dovrebbe seguire la cosiddetta dieta mediterranea, ossia un piano alimentare sano ed equilibrato. Infatti coloro che soffrono maggiormente di anemia da carenza di vitamine sono le persone che seguono una dieta vegana, anche se ci sono sempre delle eccezioni.

In ogni caso, questi sintomi sono comuni ad altre patologie e condizioni fisiche. Per questo consigliamo sempre di rivolgersi al medico per un consulto e di fare dei controlli frequenti come forma di prevenzione.