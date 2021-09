Una delle difficoltà che affronta un risparmiatore che ha della liquidità da investire è dove mettere i soldi. In genere chi lascia il denaro sul conto corrente non vuole correre rischi di perdita e puntare su un investimento con ritorno certo. D’altronde tenere dei capitali sul conto corrente è sempre più un costo per risparmiatori e banche che osteggiano questa abitudine. E allora mai più soldi sul conto perchè per investire in sicurezza questa è la migliore soluzione.

Chi lascia i soldi sul conto ha tre motivi. Non sa come investire i soldi, non vuole correre rischi, quei soldi gli occorreranno a breve. La soluzione che proporremmo nelle righe seguenti, ovviamente riguarda i primi due casi. Dunque, quali possono essere gli investimenti che permettono un investimento alternativo al conto, che offra un rendimento positivo e che sia sicuro? Attualmente sono due le soluzioni: conti di deposito e titoli di Stato. I nostri Esperti hanno approfondito le opportunità offerte dai conti di deposito in numerosi articoli. A questo proposito si può leggere questa analisi: “Stupirà ma quest’investimento a 6 anni rende più di tutti ed è sicurissimo”.

L’alternativa ai conti di deposito sono i titoli di Stato. Purtroppo però, anche questa soluzione non è facile da adottare. Infatti allo stato attuale del mercato non tutti i titoli di Stato hanno un rendimento positivo a scadenza. Quindi occorre conoscere quali sono le obbligazioni governative che hanno un rendimento positivo.

L’alternativa è puntare su un ETF che investe direttamente sui titoli di Stato e che quindi solleva il risparmiatore dall’onere della scelta. Gli Analisti di ProiezionidiBorsa hanno puntato l’attenzione sul Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond, per le dimensioni del fondo e per le performance. Questo ETF (Isin: LU1598691217), che gestisce un patrimonio di 90 milioni di euro, investe su BTP con scadenza residua tra 7 e 10 anni. I rendimenti di questo fondo sono molto interessanti. Negli ultimi 3 anni i prezzi si sono apprezzati di oltre il 27%, quindi una media del 9% all’anno. Negli ultimi 12 mesi il guadagno è stato del 3,7% nonostante non sia stato un periodo felice per i titoli a tassi fisso a causa delle dinamiche.

Un ETF più rischioso ma dalle performance strepitose

Per chi volesse diversificare una piccolissima parte del portafoglio su un titolo dalle performance esplosive, potrebbe puntare su questo ETF. Chi non lo sfrutta potrebbe perdere un’occasione unica e mordersi le mani.