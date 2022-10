Dove trascorrere un fantastico weekend di ottobre tra vino e buon cibo

Partire nel mese di ottobre, come ben sappiamo, è un buon modo non solo per risparmiare ma anche per rilassarsi trascorrendo qualche giorno lontano da casa. Con le temperature dalla nostra parte, infatti, in questo periodo possiamo organizzare qualche viaggetto, alla scoperta di luoghi e territori che ancora non conosciamo.

Una regione che vale sicuramente la pena visitare, ad esempio, è il Trentino. Ricca di città d’arte, musei e suggestive località di montagna, il Trentino vanta anche la presenza di paesaggi naturalistici davvero meravigliosi. Infatti, più del 60% del territorio è coperto da boschi e, inoltre, ci sono più di 220 bellissimi laghi da poter ammirare. Tra i più affascinanti troviamo il Lago di Tenno, quello di Molveno e quello di Nembia. Scopriamo dove trascorrere un fantastico weekend.

I principali eventi della regione per mangiare e bere a volontà

Il Trentino, tuttavia, è anche una terra che può offrire una ricca offerta enogastronomica, ben valorizzata dai numerosi eventi promossi dalla regione.

Fin dai primi giorni di ottobre, ad esempio, il Trentino ha accolto l’arrivo dell’autunno con l’evento intitolato “DiVin Ottobre”. Si tratta di una serie di appuntamenti, in programma in tutti i weekend del mese, in cui i visitatori possono scoprire le bellezze del territorio, ma non solo a livello paesaggistico. Infatti, l’obiettivo di quest’iniziativa è far conoscere il Trentino anche dal punto di vista enogastronomico, coinvolgendo cantine, ristoranti, aziende agricole ed agriturismi. Quindi, oltre alle visite guidate e al trekking nei boschi, in questi giorni si svolgono anche degustazioni, aperitivi gourmet e cooking show.

Ecco dove trascorrere un fantastico weekend alla scoperta del Trentino

Dopo il successo dei primi appuntamenti, svolti nei 3 weekend precedenti, i prossimi non saranno certamente da meno. Dal 21 al 23 ottobre, infatti, ci sarà l’Enotour d’Autunno presso l’azienda agricola Borgo dei Posseri, dove si potrà sorseggiare del buon vino direttamente nel vigneto. Negli stessi giorni, ci sarà anche il Divin Trekking, dove si avrà prima la possibilità di passeggiare in uno dei territori più belli del Trentino. Dopo di che, al termine, ci si può fermare per degustare i vini della Cantina Endrizzi abbinati ad una proposta food.

Il 21 ottobre, presso Castel Ivano, si potrà invece brindare all’autunno nel suggestivo castello ed assistere ad una sfilata di moda autunno-inverno. Mentre, nei giorni successivi, ossia sabato 22 e domenica 23 si terranno gli eventi:

Territorio&Passione;

Frantoi aperti;

Festa del marrone di Castione;

Foliage e sapori della Vallagarina.

Per scoprire prezzi, location e ulteriori dettagli riguardo agli eventi in programma, consigliamo di visitare il sito “tastetrentino”.

