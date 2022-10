Modena ospiterà ad ottobre un evento imperdibile per gli amanti dello Champagne

Un buon modo per staccare dalla solita routine è sicuramente quello di viaggiare. È ormai risaputo, infatti, che viaggiare farebbe bene alla salute e aiuterebbe a migliorare non solo l’umore ma anche le proprie abilità personali.

Nonostante l’estate sia già finita da un pezzo, e per le vacanze di Natale manchino ancora un paio di mesi, ad ottobre si possono comunque organizzare dei piccoli viaggetti. Ad esempio, si potrebbe andare a visitare Montecchio Emilia che, a fine mese, ospiterà l’892ª edizione della suggestiva Fiera di San Simone. Oppure, sempre restando in Emilia-Romagna, si potrebbe visitare la bellissima città di Modena.

Una città antichissima con una grande tradizione antifascista

Modena, con i suoi 184.973 abitanti, è la terza città della Regione per numero di abitanti ed ha origini antichissime. Nel 183 a.C. divenne ufficialmente una colonia romana e nei secoli successivi, per tutto il Medioevo, passò dalle mani dei vescovi a quelle dell’impero francese. In questo periodo ci furono le cosiddette spoliazioni napoleoniche, tramite le quali opere d’arte, beni e altri oggetti preziosi vennero spediti in Francia. Dopo l’Unità d’Italia, Modena ritornò a popolarsi, ma attraversò un periodo di crisi durante il ventennio fascista. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1947, Modena viene inserita tra le Città decorate al Valor Militare per la Guerra di Liberazione, per i sacrifici e per le sue attività nella lotta partigiana.

Cosa vedere a Modena in un giorno

Visitando Modena, non si può non rimanere affascinati dal cuore della città, costituito dal Duomo, da Piazza Grande e dalla Ghirlandina, dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità nel 1997. Il Duomo è un capolavoro dello stile romanico, progettato dall’architetto Lanfranco nel 1099, che ancora oggi sorprende per la bellezza delle sculture e delle decorazioni interne. Al suo fianco, spicca la Ghirlandina, la torre campanaria alta 86 m costruita a partire dal 1179 e divenuta il simbolo della città. Al lato Sud del Duomo troviamo Piazza Grande, che ospita il Palazzo Comunale e altri edifici e strutture architettoniche da visitare assolutamente.

Modena ospiterà ad ottobre un evento da non perdere

Nei prossimi giorni, si potrebbe avere un motivo in più per visitare questa splendida città emiliana. Infatti, domenica 16 e lunedì 17 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, si terrà il più importante evento italiano dedicato alle bollicine, ossia lo Champagne Experience. Quest’ultimo si terrà al ModenaFiere e sarà un’occasione unica per conoscere ben 64 importatori e 140 maison, e per assaggiare centinaia di ottimi champagne. Inoltre, si potrà anche partecipare a 4 Master Class che consentiranno di degustare bottiglie blasonate, sotto la guida di grandi personalità del mondo del vino. Quindi, Modena ospiterà ad ottobre un evento importantissimo di rilevanza internazionale al quale non bisognerà mancare se siamo interessati a questo settore.

Per accedere all’evento basterà acquistare o un biglietto giornaliero, al costo di 109 euro, o l’abbonamento di 2 giorni, che costa 199 euro. Per scoprire maggiori informazioni sull’evento e per acquistare i biglietti, invitiamo a visitare il sito ufficiale di Champagne Experience.

