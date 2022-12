Per regalare una crociera al partner sotto l’albero di Natale basta anche un acconto di 50 euro

Un buon modo per fare vacanza in inverno risparmiando è quello offerto dalle crociere sul mare. Malgrado la stagione del freddo, esse regalano ancora tante emozioni a prezzi vantaggiosi. Vediamo alcune delle tante offerte di fine anno.

La crociera sul mare si sposa con mille motivazioni. Un anniversario da festeggiare, un regalo ai genitori, una fuga dal trambusto della città, la voglia di mare e tanto altro ancora. Vediamo allora alcune delle attuali offerte dei principali operatori di mercato. Scopriremo che per regalare una crociera al partner sotto l’albero di Natale non servono cifre impegnative.

Le 24 idee regalo per le vacanze di MSC Crociere

Per stupire un partner o un familiare o un amico, MSC Crociere propone idee regalo perfette da mettere sotto l’albero di Natale. Fino al 24 del mese, infatti, il Calendario dell’Avvento di MSC propone 24 sorprendenti itinerari per fare vacanze in crociera. Vediamone 3 per tutte.

Per gli amanti del freddo, ecco le bellezze del Nord Europa. Tra i vari tour, quello di 7 notti (MSC Virtuosa) prevede imbarco e arrivo ad Amburgo e tappe in Olanda, Belgio, Francia e Regno Unito. Prossime date di partenza il 18 e 25 dicembre e il 29 gennaio. La tariffa è di 383 p.p., cabina interna e quota servizio alberghiero inclusa.

Per chi sogna il caldo ecco le bellezze di Dubai, Abu Dhabi e Quatar. In particolare, la crociera 9 notti con MSC Opera inizia (data partenza 23 dicembre) e finisce a Dubai. La tariffa parte da 869 euro p.p. (più 108 di quota servizio), cabina interna.

Infine, per chi non ha limiti di budget e di tempo e vuole regalare il Mondo a portata di crociera, ecco la MSC World Cruise sulla MSC Poesia. La partenza prevista è fissata al 5 gennaio 2024 per un incredibile viaggio di 121 giorni. La rotta prevede 52 destinazioni in 31 Stati differenti, dal Mediterraneo al Mar Rosso, dall’Africa all’America, da Sud a Nord, prima di rientrare in Europa. Il prezzo parte da 17.051 euro p.p., quota di servizio alberghiero incluso.

Per regalare una crociera al partner sotto l’albero di Natale non c’è che l’imbarazzo della scelta

Passiamo alla promozione “Magic Winter” di Costa Crociere con sconti fino al 30% su una selezione di viaggi. Troviamo Mediterraneo e Caraibi, Nord Europa e le atmosfere esotiche di Dubai.

La cancellazione è gratuita fino a 30 giorni prima della partenza entro marzo, fino a 60 giorni per quelle in partenza dal 1° aprile a novembre 2023. Inoltre è possibile versare solo un acconto di 50 p.p. al momento dell’acquisto e il resto si può saldare anche a rate, senza interessi. Vediamo qualche soluzione.

Per chi ama il Mediterraneo citiamo la crociera (8 giorni/7 notti) con Costa Smeralda in partenza 7 gennaio da Savona (e arrivo allo stesso porto). La navigazione prevede scalo a Marsiglia, Barcellona, Palma, Palermo e Civitavecchia. La tariffa p.p. parte da 329 euro, più 11 euro/notte p.p. (adulta) di servizio obbligatorio.

Per chi invece sogna un viaggio transoceanico, segnaliamo la crociera di 15 giorni con Costa Favolosa. L’imbarco è a Savona (domenica 14 maggio 2023) con arrivo ad Amsterdam (28 maggio), mentre la tariffa è di 629 euro p.p. (più 11 euro/notte di quota obbligatoria).