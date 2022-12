Voce acuta e timbro squillante grazie all’erba dei cantanti che aiuta contro tosse e influenza

L’inverno è il tempo delle raucedini, della tosse, dell’influenza e degli improvvisi e problematici cali di voce. Un vero e proprio fastidio per tutti, specie per quanti lavorano al pubblico. Ma le proprietà naturali delle erbe ci possono aiutare. Ecco come.

Un vecchio adagio delle nonne sosteneva che prevenire è meglio che curare. Certamente quando un piccolo problema interviene nel nostro organismo, potremmo provare a risolverlo grazie alle proprietà naturali di piante e fiori medicinali. Si tratta dei cosiddetti rimedi fitoterapici, che grazie alle loro caratteristiche chimiche possono portare effetti benefici sul nostro organismo.

Proprio per questo l’erisimo è diventata celebre, visto che riuscirebbe a pulire le vie aree e lenire tosse e mal di gola. Potrebbe ritornare voce acuta e timbro squillante grazie all’erba dei cantanti in grado di aiutarci. Molti personaggi famosi della lirica infatti ne farebbero uso costante per garantirsi una voce possente e sempre allenata. In generale è raccomandabile per quanti abbiamo qualche piccolo sintomo stagionale collegato alle vie aeree.

Non solo come tisana

Merito delle proprietà antiinfiammatorie e mucolitiche di cui questa pianta è dotata, e che sarebbero dovuti ai cosiddetti glucosidi solforati. Ma come possiamo farci aiutare dalle proprietà di questa pianta? Si tratta di una pianta molto comune, anche nota come erba gracchiante. Certamente ne avremo visto inconsapevolmente gli estratti in molte occasioni golose. Infatti i semi di erisimo, oltre ad essere impiegati come condimento per insalate e piatti vegetali nel Nord Europa, sono comunemente utilizzati come ingrediente della senape.

Esistono molti prodotti che possono contenere erisimo, quali le caramelle. Ma gli erboristi per lo più suggeriscono due impieghi, ovvero in tisana o come tintura madre. Nel primo caso si consiglia di utilizzare un cucchiaio di erba secca, meglio se unita a qualche essenza aromatica gradevole. Infatti l’erisimo ha un sapore tipicamente poco gradevole, simile a quello del cavolo. Dopo aver infuso il prodotto per vari minuti in acqua calda ed averlo filtrato, possiamo precedere con l’assaggio. Per un effetto più completo si raccomandano gargarismi e varie assunzioni giornaliere.

Utilizziamo invece la tintura madre tramite gocce se cerchiamo un approccio più rapido. Versiamo circa 50 gocce in una soluzione d’acqua, e procediamo poi con i soliti gargarismi. È sconsigliato l’utilizzo per donne incinta. In generale se abbiamo dubbi ricordiamo sempre di fare riferimento a un medico, specie se il problema alla base è più consistente ed esteso di un semplice calo di voce ma sembra più una forma grave d’influenza.

