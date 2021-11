Ricevere pacchi a casa è diventata la norma. Con l’espansione dell’ecommerce, ci si è ormai abituati a navigare tra i prodotti davanti a un computer o uno smartphone e acquistare online. Abbiamo anche visto come risparmiare soldi comprando online senza commettere errori con questa miniguida in 10 passi.

La conseguenza è che aumenta sempre di più il numero di scatoloni che ci passano tra le mani, uno per ogni acquisto. Non è un caso se i cassonetti della carta sono sempre stracolmi, soprattutto durante le feste. Ma possiamo evitare di gettare le scatole di cartone nel cassonetto dando loro una seconda vita grazie a queste 3 semplici idee di riciclo creativo.

Come trasformare gli oggetti con il riciclo creativo

Prima di gettare qualunque scarto o contenitore nel cestino, aspettiamo qualche secondo e pensiamo a quali usi alternativi potrebbe avere.

Con gli oggetti più banali, infatti, se ne possono ottenere altri utili a moltissimi scopi, soprattutto in casa. Per esempio, guai a buttare nel cestino i barattoli di latta usati perché valgono oro con queste 3 semplici ma utilissime idee di riciclo. È un modo economico e pratico per avere decorazioni e oggetti utili per la casa in modo semplice e a costo zero.

Anche le vecchie pentole di alluminio possono tornare utili se trasformate in questi modi originali, basta lasciare spazio alla creatività e alla voglia di divertirsi.

Vediamo ora come riutilizzare anche le scatole di cartone.

Seconda vita alle scatole di cartone con queste 3 idee di riciclo creativo per la casa e per le feste

Il primo modo di riutilizzare le scatole di cartone è sfruttarle come organizer. Se non sono più integre, riassemblarle per bene con lo scotch da pacchi. Decorarle a piacimento con i colori acrilici oppure ricoprendole con un patchwork di stoffe. A questo punto, sono pronte per contenere detergenti per la casa, attrezzi da lavoro oppure vestiti della prossima stagione. In quest’ultimo caso, si possono lasciare nell’armadio, ma è bene ricoprirle con un pezzo di cartone o un tessuto per riparare i vestiti dalla polvere.

La seconda idea di riciclo prevede di usare una matita e dei pennarelli, forbici, colori acrilici e nastri colorati. Siamo pronti a creare degli originali biglietti d’auguri per il compleanno o per le feste.

Per prima cosa, sbizzarrirsi a disegnare sul cartone con la matita le forme più varie della grandezza di un biglietto. Poi, ritagliarlo seguendo la sagoma disegnata e con la matita ben appuntita praticare un foro vicino alla sommità. In questo modo, si potrà far passare il nastro colorato per attaccarlo al pacco regalo. Dipingere il biglietto con i colori acrilici, lasciar asciugare e scrivere il proprio pensiero con i pennarelli. È anche possibile aggiungere altre decorazioni come brillantini, fiocchetti o foglie colorate fatte essiccare.

Pacchi regalo per le feste più un’idea pratica per il nostro animale domestico

La terza idea è usare le scatole di cartone dei nostri pacchi come altri pacchi regalo. Basta fare attenzione quando si aprono per evitare di strappare il cartone mantenendolo integro. A questo punto, decorare la scatola sempre con i colori acrilici, le stoffe o le foglie secche per un pacchetto regalo davvero originale. Chiuderlo con un pezzo di corda oppure dei nastri colorati e aggiungere in cima il biglietto d’auguri e pigne, fiori secchi o castagne come decorazione.

Un’ultima idea extra, pratica e divertente, è usare la scatola di cartone come regalo di Natale per il gatto di casa. Non potremmo rendere più felice il nostro animale domestico, che userà la scatola come angolo in cui giocare e rintanarsi.

Diamo da subito una seconda vita alle scatole di cartone con queste 3 idee di riciclo creativo per la casa e per le feste.