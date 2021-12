La cistite è un’infiammazione della vescica che colpisce in particolare le donne. Poi in questo periodo in cui le temperature sono più basse sono tante le donne che se ne lamentano. Però in realtà i fattori che possono causare questa infezione sono diversi.

Le donne sono generalmente più colpite da questo problema perché l’uretra è molto più corta di quella dell’uomo. Diversi sono i batteri che possono causare questa infezione, ad esempio l’Escherichia Coli. Questo e altri batteri contenuti normalmente nell’intestino risalgono nella vescica proprio attraverso l’uretra.

Attenzione perché questo gesto più che comune potrebbe essere tra i fattori predisponenti più frequenti di cistite

Tra i sintomi più ricorrenti troviamo dolore acuto durante la minzione, stimolo più frequente ad urinare. Ma anche urina più scura e maleodorante, dolore nel basso addome o addirittura presenza di sangue nelle urine. In alcuni casi anche un senso di spossatezza e malessere generale.

Come riportato dall’Istituto Superiore della Sanità in presenza di questi o altri sintomi è bene rivolgersi al medico di famiglia. In genere la cistite richiederebbe una terapia antibiotica di breve durata. Ma se questo disturbo dovesse ripresentarsi con frequenza è sempre bene rivolgersi ad uno specialista. Questo perché in alcuni casi la cistite potrebbe portare a complicazioni non indifferenti. Non solo infezioni alle alte vie urinarie ma anche ai reni.

Per favorire la diminuzione dei sintomi sarebbe utile bere molta acqua e tenere una borsa d’acqua calda sulla pancia. Inoltre meglio evitare di avere rapporti con il partner per favorire la guarigione. Secondo alcuni il succo di mirtillo rosso aiuterebbe a prevenire la cistite, ma non esistono evidenze scientifiche. Anche se un altro ortaggio sembrerebbe avere benefici a riguardo, la zucca. Oltre a contrastare il colesterolo cattivo, questo amatissimo ortaggio autunnale aiuterebbe a prevenire cistite e ritenzione idrica.

Allora cosa fare per prevenire l’insorgere di questa infezione?

Se capita di soffrire di cistiti ricorrenti potrebbe essere utile utilizzare alcuni accorgimenti. Evitare bagnoschiuma o detergenti intimi profumati ed evitare il bagno, preferendo la doccia. Avere una corretta igiene intima è sempre un ottimo consiglio. Inoltre sarebbe utile utilizzare biancheria di cotone ed evitare pantaloni o jeans troppo attillati.

Ma uno dei fattori predisponenti potrebbe essere anche il trattenersi dall’urinare. Infatti probabilmente sarà capitato a tante di dover trattenere la pipì per svariati motivi. Ad esempio durante un viaggio in auto, in ufficio o anche semplicemente perché troppo occupate.

Eppure questo gesto è un vero stress per la vescica. Quando si trattiene per troppo tempo e si supera il limite di elasticità della vescica potremmo trovarci davanti a questa situazione. È possibile che non si elimini tutta l’urina nel momento in cui si procede ad urinare. E quel che rimane nella vescica potrebbe essere appunto un fattore predisponente all’infezione.

Quindi, facciamo attenzione perché questo gesto più che comune potrebbe essere tra i fattori predisponenti più frequenti di cistite. Cerchiamo sempre di urinare appena si avverte lo stimolo così da evitare di causare un’infezione.

