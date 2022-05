La primavera molto spesso ci mette a contatto con sbalzi di temperatura repentini. Il sole improvviso viene a mancare poi il giorno seguente, solcato da nuvole di pioggia. Noi, che siamo vestiti più leggeri e come vuole la moda primaverile, potremmo prendere freddo. E così, potremmo ritrovarci nuovamente a combattere contro alcuni disturbi. Che conosciamo bene, perché sarebbero tipici delle stagioni più fredde. Tra questi, potremmo provare un insistente fastidio alla gola, che ci stimolerebbe a tossire di continuo. Farlo passare potrebbe non essere sempre facile. Eppure, fastidio alla gola e tosse secca o stizzosa potrebbero trovare sollievo grazie a una semplice essenza dal forte e conosciuto profumo.

Il mentolo

È il mentolo che potrebbe aiutarci contro la fastidiosa tosse stizzosa. La sostanza, presente nelle profumate foglie di menta, può essere prodotta anche attraverso il processo di sintesi chimica. Secondo Humanitas, il mentolo avrebbe diverse proprietà, tra cui quelle antisettiche, che limiterebbero o preverrebbero le infezioni. Per quanto riguarda i tipici sintomi da raffreddamento, il mentolo troverebbe molto spesso impiego come decongestionante nasale. Le gocce della sua essenza potrebbero inoltre aiutare contro la tosse secca, grazie a proprietà disinfettanti ed espettoranti.

Fastidio alla gola e tosse secca o stizzosa potrebbero alleviarsi grazie a un’essenza profumata che avrebbe anche proprietà disinfettanti

Potremmo preparare da noi un’infusione utile, da inalare per calmare il fastidio alla gola e i colpi di tosse ripetuti. Per fare ciò, dovremmo porre in ebollizione sul fuoco un pentolino pieno d’acqua. A ebollizione avvenuta, dovremo lasciare in infusione 2 o 3 gocce di una soluzione alcolica a base di mentolo. Dovremo quindi aspettare che il pentolino non sia troppo bollente, per procedere a inalare per alcuni minuti i vapori esalati. Metteremo un asciugamano sulla testa e respireremo con la bocca aperta. L’azione del mentolo potrebbe avere funzione anestetizzante della parte posteriore della gola. In questo modo, si domerebbe il fastidioso stimolo a tossire.

In alternativa, e sempre per trovare un possibile sollievo alla tosse stizzosa, potremmo tenere in bocca delle caramelle al mentolo. Ricordiamo, però, cosa si dovrebbe fare nel caso di sintomi influenzali correlati a una sensazione di fastidio o dolore alla gola, accompagnati da tosse insistente. E, cioè, sarebbe sempre consigliabile rivolgersi al medico. Il parere di uno specialista sarebbe necessario alla cura ideale del disturbo, a prescindere dai rimedi naturali atti a infondere sollievo.

Lettura consigliata

Sensibilità, sanguinamento, gengive gonfie potrebbero essere la spia di un problema che potrebbe portare alla perdita dei denti