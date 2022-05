In moltissimi appartamenti si usano sempre più come decoro i fiori secchi. Quelli che lasciamo essiccare capovolti e poi mettiamo in vaso. Online ci sono aziende specializzate che vendono interi bouquet di fiori secchi.

Così spopola come design per interni la natura morta, che ha fatto il suo corso, ma che continuiamo a tenere in casa perché bella. Una bellezza che cambia, ma che acquisisce un valore diverso, una nuova bellezza.

Se per la casa possiamo andare sui fiori secchi, per il nostro balcone invece scegliamo delle piante ricche di fiori colorati che faranno invidia ai passanti.

Non è di certo necessario comprare un bouquet di fiori secchi, perché possiamo farli essiccare noi a casa. Scegliamo i fiori che vogliamo far essiccare e poi appendiamoli a testa in giù. Dopo un periodo di tempo che va dalle 3 alle 4 settimane, questi saranno belli secchi.

Per preservare il loro stato possiamo spruzzarci sopra della lacca, che ci aiuterà a creare una specie di bolla contro il tempo.

Tra tutte le piante e i fiori che possiamo far seccare in casa ce n’è una particolare molto interessante. Parliamo, infatti, della salvia bianca. Questa pianta, chiamata anche salvia apiana o sacra, è un arbusto perenne degli Stati Uniti sud-occidentali e del Messico nord-occidentale. È facilmente reperibile anche qui in Italia sia in vasetti sia con i semi.

Solo pochi sanno perché in casa dovremmo tenere un mazzo di salvia bianca essiccata

La salvia bianca è una di quelle super piante che dobbiamo tenere in casa. Già le nostre nonne al tempo la tenevano. Oggi, però, quest’usanza è un pochino scomparsa, come quella di mettere dell’alloro sotto il letto.

Il motivo per cui dovremmo tenere in casa della salvia bianca essiccata in casa è legato al passato. Infatti ha un significato considerevole dal punto di vista ritualistico, poiché viene considerata una delle erbe più utili per allontanare le energie negative.

Questa tradizione del passato è poco conosciuta e quindi sono in pochi coloro che hanno questa pianta essiccata in casa. Invece dovremmo averne tutti un mazzetto in casa: così facendo, allontaneremo tutte le energie negative. Il nostro appartamento sarà dunque uno spazio dove circoleranno solo energie positive.

Possiamo tenerla in bella vista, ma possiamo anche ad esempio nasconderla sopra dei mobili o all’interno del nostro comodino. E così solo pochi sanno perché in casa dovremmo tenere la pianta di salva sacra essiccata, ma adesso sarà una conoscenza di molti.

