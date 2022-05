D’inverno la carnagione un poco pallido della nostra pelle richiede spesso l’aiuto di un make up più deciso e coprente, per dare al viso un colorito che ci renda più radiose. Si sa come il trucco sia un dettaglio importante per molte donne, che non riescono a rinunciarvi neanche per un breve giro in città o per veloci commissioni. In questo modo ci sentiamo più belle e affascinanti e le imperfezioni, come per magia, spariscono, se sappiamo usare a regola d’arte tutti i prodotti.

Le varie tecniche ci permettono di avere un viso più seducente. Ombretti e matita, poi, conferiscono agli occhi una forma a mandorla, nascondendo perfettamente le palpebre cadenti.

Invece di fondotinta e correttore questo trucco estivo naturale e leggero nasconde occhiaie e imperfezioni uniformando l’incarnato

Con l’estate, invece, il nostro colorito tende a essere più scuro e vivo e l’abbronzatura spesso basta a sentirci seducenti. Manca poco alla bella stagione e il caldo è già arrivato, ma il sudore può essere un acerrimo nemico del trucco. Se per tutto l’anno abbiamo usato correttore e fondotinta coprente adatto alla nostra pelle, utile a coprire macchie e brufoli, forse è arrivato il momento trovare valide alternative. Per non rischiare di trovarsi in situazioni imbarazzanti, con trucco sbavato e sciolto dal sole, potremmo adottare queste soluzioni.

Per ottenere un viso ugualmente spettacolare la prima regola è sicuramente avere cura della propria pelle, detergerla, idratarla, usando creme nutritive ed il tonico. Ma è anche indispensabile difenderla dai raggi solari, usando prodotti che abbiano un adeguato livello di protezione.

Tutto questo è possibile applicando solamente un buon primer illuminante con una leggera colorazione che si intona al nostro incarnato. Stendiamolo sopra la crema idratante e poi fissiamolo con una cipria, in modo da perfezionare e uniformare il colorito e renderlo opaco. Poi, quando saremo più abbronzate, potremo usare solo un bronzer o una terra, per correggere le imperfezioni e ravvivare lo sguardo.

Mai più effetto panda

Per nascondere le occhiaie e dire addio all’effetto panda, poi, usiamo un ombretto caldo, colore bronzo, oro o marrone.

Nell’eventualità in cui non bastasse camuffarle con l’ombretto, stendiamo il rossetto rosso sfumato con una bb cream. Inoltre, favoriamo la scomparsa delle occhiaie applicando maschere naturali da fare a casa con diversi frutti e ingredienti della dispensa.

Invece di fondotinta e correttore, quindi, questo trucco più leggero darà anche un tocco naturale e meno artefatto. Se notiamo ancora qualche imperfezione, camuffiamo le antiestetiche puntine e macchioline con delle originali lentiggini colorate con dei glitter, da sfoggiare nelle serate più particolari.

Lettura consigliata

Non sbaglieremo più il colore del fondotinta con questo modo sorprendente per scegliere online quello più adatto al nostro tipo di pelle