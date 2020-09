La moda più innovativa del mondo riaccende i motori con l’apertura di White Milano in Via Tortona. White Milano da domani fino al 27 settembre proporrà le proposte fashion per la prossima estate di 300 marchi, tra il salone fisico e la piattaforma digitale. Con gli esperti della redazione Moda di ProiezionidiBorsa, vediamo a chi è utile questa rassegna. È importante per chi deve far vivere una piccola boutique di provincia con una vetrina innovativa, che attira. Sia per chi vuole aprire una start up di produzione di fashion o accessori. Il Salone, infatti, con la sua selezione, promuove i giovani e stimola le idee, soprattutto green.

White, la fucina dei nuovi stilisti

Fashion Week, tutte le novità del White Milano. I progetti che valorizzano la manifattura italiana e la sostenibilità invadono da domani il quartiere di Via Tortona. Tessuti fatti di ortica, buccia d’arancio, bambù, mais, scarti di lavorazioni alimentari, tinti col caffè e succhi vegetali destano grande curiosità. Ci sono i designer più interessanti d’Italia e vari ospiti da tutto il mondo, che esporranno le loro collezioni al Superstudio Più e nella ex Ansaldo. Una parte dei brand sarà visibile solo sulla piattaforma web per la durata della Fashion Week, per tutto il resto dell’anno.

Disegnare il futuro in stile green

Questo evento è importante sia per la città che per la promozione del Made in Italy nel mondo. Si svolgerà con il patrocinio del Comune di Milano e il supporto di Confartigianato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l’agenzia Ice. Orientata sempre più sulla moda sostenibile, questa edizione ospita anche una mostra dedicata alla salute: al potenziale degli indumenti come scudo contro virus e batteri. Si terranno inoltre vari incontri e dibattiti dedicati al mondo della distribuzione. Matteo Ward è il curatore della sezione Reboot e direttore artistico dell’hub sostenibile di White. “Un designer responsabile deve essere in grado di rispondere alle esigenze dell’umanità” ha dichiarato alla conferenza di presentazione del Salone.

Fashion Week, tutte le novità del White Milano

A causa dell’emergenza sanitaria, White Milano si è attrezzata per essere fruibile anche da remoto, sulla sua piattaforma digitale. Consente di mettere in evidenza le piccolissime realtà e anche le aziende espositrici che non possono presenziare fisicamente. Hanno a disposizione dei set digitali per esporre le loro collezioni. Inoltre, possono rimanere in contatto con i potenziali clienti tutto il mondo. E godono di una gestione degli ordini in tempo reale, non solo nei giorni della manifestazione ma tutto l’anno.