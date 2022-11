Farebbero scricchiolare le ossa artrite reumatoide e artrosi ma ecco le differenze per riconoscerle

Capita durante un movimento quotidiano di avvertire scrocchiare le ossa, un rumore detto articolare. Le articolazioni, infatti, sarebbero quelle parti che collegano tra loro le ossa. I rumori articolari potrebbero non avere una causa particolare e non dover preoccupare. Ma, altre volte, responsabile sarebbe l’aria formatasi in seguito a infezioni.

Molto spesso però si ricollegherebbero a patologie reumatiche diffuse, ossia l’artrosi e l’artrite. Due termini spesso adoperati come sinonimi ma che in realtà fanno riferimento a due distinte malattie.

Farebbero scricchiolare le ossa artrite e artrosi ma non sono la stessa cosa

Si tende a confondere artrite e artrosi per la somiglianza del nome nonché perché entrambe colpirebbero le articolazioni. Spesso ad aumentare la confusione anche l’uso dei termini osteoartrosi e osteoartrite, che in realtà indicherebbero l’artrosi. L’artrosi dipenderebbe dal consumo della cartilagine nelle articolazioni e il conseguente sfregamento delle ossa, e si ricollegherebbe principalmente all’avanzare dell’età. Eccesso di peso corporeo, genetica e traumi o malattie precedenti potrebbero però predisporre maggiormente. La stessa artrite reumatoide potrebbe portare allo sviluppo dell’artrosi. Colpirebbe in modo asimmetrico una delle parti coinvolte: ginocchia, mani, polsi, pollice e anche. Potrebbe interessare anche schiena e cervicale.

Esistono diversi tipi di artrite, ma solitamente parliamo di quella reumatoide, che è un’infiammazione cronica delle articolazioni. Si tratterebbe di una malattia autoimmunitaria nella quale gli anticorpi attaccano i propri tessuti. La causa scatenante sarebbe probabilmente la presenza di un virus. Questa è la prima differenza fondamentale con l’artrosi. Interesserebbe soprattutto ginocchia, dita, polsi, piedi, mani, ginocchia e caviglie, ma il dolore sarebbe simmetrico tra le due parti. Al pari dell’artrosi, tenderebbe a manifestarsi maggiormente nelle donne. Ai fattori di rischio di quella, già elencati sopra, si aggiungerebbe anche il fumo nell’artrite reumatoide. In entrambe le patologie i cambiamenti di temperatura potrebbero acuire i dolori.

Come si potrebbero distinguere

Non solo farebbero scricchiolare le ossa artrite ed anche l’osteoartrosi, ma avrebbero anche sintomi simili. Ambedue provocherebbero forte dolore alle articolazioni, dolore che può variare nell’intensità, nonché sparire e ricomparire nel tempo. Le articolazioni si presenterebbero gonfie, ma nell’artrite si arrosserebbero anche, mentre nell’artrosi tenderebbero a deformarsi. Nell’artrite potrebbe comparire anche febbre, oltre alla sensazione di stanchezza diffusa. Campanello d’allarme che consentirebbe di riconoscere l’artrite sarebbe la rigidità articolare al risveglio, riguarderebbe soprattutto le mani. Il prolungarsi per mezz’ora o per ore di tale stato potrebbe essere spia dell’artrite.

A distinguere artrite e artrosi vi sarebbe un’altra differenza. Con la prima il riposo aumenterebbe i dolori, mentre darebbe sollievo muoversi. In caso di artrosi invece usare le articolazioni contribuirebbe al dolore, sebbene sport moderati potrebbero aiutare nei casi meno gravi. Entrambe possono portare problemi nel dormire. Oltre a chiedere consiglio circa la prescrizione di antidolorifici al medico, aiuterebbero a prendere sonno anche sane abitudini. Ambedue le malattie potrebbero compromettere la vita quotidiana, inoltre l’artrosi degenererebbe e l’artrite potrebbe estendersi.

Non esistono cure risolutive, ma adottare uno stile di vita sano gioverebbe. Inoltre, sarebbe opportuno richiedere dopo opportuna diagnosi una terapia adeguata al medico per contrastare i disturbi. Come rimedi naturali si potrebbe applicare una borsa d’acqua calda o talvolta del ghiaccio. Altresì, esisterebbe un infuso naturale che potrebbe diminuire i dolori dell’artrite. Nei casi avanzati di artrosi esiste anche la possibilità di intervenire chirurgicamente per sostituire la cartilagine con protesi.